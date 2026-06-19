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19 июня 2026 в 11:02

Депутат назвал нюанс в работе с новыми универсальными платежными QR-кодами

Депутат Панеш: универсальный платежный QR-код несет риски для малого бизнеса

Государственная дума РФ Государственная дума РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Внедрение нового универсального платежного QR-кода может представлять определенные риски для малого бизнеса, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. В первую очередь, по его словам, предприниматели могут столкнуться с расходами на переоборудование касс.

С 1 июля 2026 года все кредитные организации и филиалы иностранных банков обязаны предоставлять клиентам цифровые реквизиты для перевода только через универсальный платежный QR-код. Это означает, что при оплате товаров и услуг через банковское приложение можно будет сканировать только такие коды. У потребителя появится возможность выбрать удобный способ списания средств: через СБП, сервис своего банка или с помощью цифровых рублей. Это большой шаг к унификации платежей, но он создает и новые риски, особенно для малого и среднего бизнеса. Это может привести к дополнительным затратам на переоборудование касс и интеграцию новых кодов в системы учета, — поделился Панеш.

Он также указал на риск монополизации рынка, так как при введении обязательного универсального кода банки и платежные системы получат больше власти над торговыми операциями. В связи с этим, по словам депутата, необходимо предусмотреть для малого бизнеса переходный период продолжительностью не менее шести месяцев, чтобы компании могли продолжать работать как с новыми, так и со старыми кодами.

Новые правила не действуют для трансграничных денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета. Также они не применяются к операциям по поручению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, совершаемым в связи с их деятельностью, если такие переводы осуществляются без открытия счета. Универсальный код не должен содержать рекламу, скидки или информацию о продавце, не связанную с самим платежом. Если вы видите код с подозрительным описанием или ссылкой на неизвестный сайт, не сканируйте его — это могут быть мошенники, — добавил Панеш.

Он подчеркнул необходимость разработки механизма контроля за размером банковских комиссий при оплате через универсальный QR-код. По словам депутата, важно, чтобы нововведение не привело к увеличению тарифов для торговых точек. Парламентарий также призвал наделить бизнес правом пользоваться и другими законными способами приема платежей.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что с 1 сентября в России появится универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг. По его словам, новый способ расчетов будет применяться в магазинах и кафе.

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