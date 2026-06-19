Женщина погибла в российском регионе при ударе дрона по жилому дому Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по дому в Брянской области

Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по дому в поселке Рабочий Брянской области, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук в своем Telegram-канале. По его словам, здание повреждено, на месте работают экстренные службы. Он добавил, что семье погибшей окажут материальную помощь.

ВСУ атаковали FPV-дроном поселок Рабочий Севского района. В результате намеренного удара по жилому дому погибла мирная жительница, — написал Ковальчук.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за шесть часов перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями регионов РФ и акваторией Черного моря. Интенсивная работа сил ПВО велась в течение утра и первой половины дня.

До этого сообщалось, что транспортный цех Запорожской атомной электростанции подвергся массированной атаке украинских беспилотников. ВСУ ударили по объекту в ночь на 19 июня, было зафиксировано не менее 14 ударов. Обошлось без жертв и пострадавших. Специалисты пока не могут оценить полный масштаб ущерба из-за высокой угрозы повторных атак.