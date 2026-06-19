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19 июня 2026 в 17:45

Эбола начала «выкашивать» медработников в Африке

Вирус Эболы унес жизни 17 медработников в ДР Конго

Фото: Xin Huashefa/Global Look Press
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Вспышка лихорадки Эбола, продолжающаяся уже более месяца на востоке Демократической Республики Конго, унесла жизни 17 медицинских работников, заявила директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения в Африке Мари-Розелин Белизэр. Как передает Reuters, общее число медработников, заразившихся вирусом в ходе нынешней вспышки, достигло 75 человек.

Конголезское правительство сообщило, что число лабораторно подтвержденных смертей от Эболы составляет 232, а количество инфицированных достигло 896 человек. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний также информировали о нехватке защитной одежды у медицинского персонала ряда больниц и изоляторов в районах распространения вируса.

Нынешняя вспышка Эболы началась 15 мая и охватила как территорию ДРК, так и соседнюю Уганду. Ее эпицентром стала конголезская провинция Итури. По масштабам — как по числу погибших, так и по количеству заболевших — эта вспышка уступает лишь трем эпидемиям данного опасного заболевания, зафиксированным на Африканском континенте за последние 50 лет.

Ранее сообщалось, что вспышка вируса Эбола в Конго рассматривается как возможный предвестник глобальной пандемии. Международное финансирование системы глобального здравоохранения стремительно сокращается, а уровень доверия общества к науке и многосторонним механизмам принятия решений остается нестабильным.

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