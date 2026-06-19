Аэродромы и порты в труху: удары ВС РФ жестко утюжат Украину, что дальше

Аэродромы и порты в труху: удары ВС РФ жестко утюжат Украину, что дальше

Вооруженные силы России дали жесткий ответ на участившиеся беспилотные атаки ВСУ на Москву и другие регионы. Министерство обороны сообщило, что за последнюю неделю российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам, связанным с украинской армией: в республике горят предприятия ОПК, военные аэродромы и пункты дислокации личного состава. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: этим дело не ограничится. Как еще Киев заплатит за удары по России — в материале NEWS.ru.

Как Россия отвечает на удары ВСУ

Министерство обороны России днем 19 июня сообщило, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам нанесли один массированный и шесть групповых ударов по противнику с применением БПЛА и высокоточного оружия за последнюю неделю.

В результате этих обстрелов поражены объекты оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетической инфраструктуры Украины, военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения и запуска дронов. Кроме того, целями ударов стали пункты временной дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале со ссылкой на данные мониторинга сообщил, что в ночь на пятницу под удар российских ФАБ мог попасть эшелон с топливом и вооружением ВСУ в Холодногорском районе Харьковской области. Кроме того, целями для атак, предположительно, стали склад с серосодержащими веществами в Сумах, два судна в порту Одессы и неуточненная цель в Днепропетровске, которую поразили ударом «Искандер-М». Министерство обороны России пока не комментировало эти сведения.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Как Украина перешла черту

Очередной удар по объектам, используемым ВСУ, был нанесен после того, как украинские войска ранним утром 18 июня совершили крупнейшую беспилотную атаку на Москву за два года. На подлете к российской столице были перехвачены по меньшей мере 180 БПЛА, о чем сообщал мэр Сергей Собянин. Нескольким дронам удалось достичь территории Московского нефтеперерабатывающего завода, также повреждения получил торговый комплекс «Садовод», где произошли возгорания. При этом всего над регионами России только в первой половине дня четверга сбили почти 1000 беспилотников, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», три реактивных снаряда HIMARS и 10 управляемых авиабомб.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этой атаки отметил, что Киев продолжает следовать своей линии.

«И это не линия на переговоры», — заметил он.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал президента Украины Владимира Зеленского «киевским террористом».

«Не случайно президент [России] объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ», — заявил глава МИД.

Какие объекты Украины подвергнутся ударам ВС РФ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что сейчас одна из основных задач для российской армии — «вынести» всю логистику ВСУ. Для этого следует уничтожить все локомотивные депо, основные железнодорожные узлы и мосты, а также «расковырять» аэродромы так, чтобы на них не сел ни один самолет.

«На Украине стало так много дронов, потому что налажены их поставки из-за рубежа. Поэтому и нужно бить по логистике», — пояснил парламентарий.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Потенциальными целями для ударов он назвал и порты Одессы и Николаева, куда регулярно прибывают иностранные военные грузы. И речь, подчеркнул Колесник, идет не только о портовой инфраструктуре, но и о причалах. Также он призвал максимально расширить «серую зону» в районах боевых действий.

«Большую часть украинских дронов должна сбивать фронтовая система ПВО. Но ей необходим максимально большой радиус действия: чтобы сбитые БПЛА падали в поле, а не в городах России», — пояснил собеседник.

Военный эксперт Александр Артамонов в свою очередь заметил: чтобы остановить поставки дронов на Украину, нужно атаковать и места их производства. А они нередко расположены за рубежом, считает он.

«Бить нужно не по лакею, а по хозяевам, которые производят для него оружие. Они массово выпускают БПЛА для Украины. Мы можем остановить Запад только перехватом инициативы», — заявил аналитик в беседе с NEWS.ru.

Одним из важнейших хабов для поставок зарубежной помощи Киеву Артамонов назвал Яворовский полигон во Львовской области.

«Он пропускает через себя помощь НАТО. От него ничего не должно остаться», — указал эксперт.

Что еще остановит атаки ВСУ

Колесник обратил внимание и на еще одну проблему: съемку отражения ударов БПЛА. По его словам, публикуемые в соцсетях видеоролики помогают врагу.

«Все чаще возникает ситуация, когда во время атак на Москву и другие регионы люди снимают телефонами воздушный бой — ПВО против беспилотников — и выкладывают ролики в соцсети. Причем сразу. Тем самым они раскрывают расположение наших расчетов ПВО и фактически наводят беспилотники врага», — отметил депутат.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Он напомнил, что на Украине публикация роликов с работой средств ПВО считается государственной изменой — авторы таких видео отбывают наказание в колониях. В России за данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа. Колесник считает, что оно должно быть ужесточено.

«Я думаю, что пора менять правоприменительную практику и тоже считать публикацию видео с работой ПВО госизменой. По статье 275 УК РФ за это предусмотрен срок от 12 до 20 лет. И, кстати, авторов таких роликов спецслужбы сейчас вычисляют очень быстро», — заключил депутат.

Читайте также:

Украина теряет Одессу: город поднимается на бунт против власти и военкомов

РФ нанесла удары возмездия: вся Украина в огне после мощной атаки на Москву

Киев стонет от «Бандеролей»: на что способны новые российские дроны-ракеты