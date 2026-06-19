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19 июня 2026 в 12:24

ВС РФ нанесли серию ударов по ВСУ в ответ на атаки Украины

Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов

ВС РФ ВС РФ Фото: Стрингер/NEWS.ru
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Вооруженные силы Российской Федерации за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Удары были нанесены в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

С 13-го по 19-е июня, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, — говорится в сообщении.

В результате ударов поражены объекты оборонно-промышленного комплекса, а также топливно-энергетическая, транспортная и портовая инфраструктура, используемая ВСУ. Кроме того, уничтожены и повреждены военные аэродромы, склады боеприпасов и горючего, территориальные центры комплектования, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ нанесли удар возмездия по энергетическим объектам Украины в ответ на террористические атаки Киева. Поражены склад горюче-смазочных материалов и нефтеперерабатывающий завод.

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