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14 июля 2026 в 13:56

Стало известно, кто встал во главе Музея Москвы

Коуч Мария Баландина стала новым директором Музея Москвы

Мария Баландина Мария Баландина Фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва»
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Executive-коуч Школы управления «Сколково» Мария Баландина стала новым директором Музея Москвы, сообщили в канале столичного Депкульта в МАКСе. Она сменила на этом посту бывшего главу заведения Анну Трапкову.

В ведомстве отметили, что Баландина имеет большой опыт в реализации масштабных проектов. Она планирует развивать музей как один из ключевых культурных институтов города. Директор также хочет расширить международные отношения заведения и провести новые крупные проекты.

Трапкова возглавляла Музей Москвы с 2019 года. Благодаря ее работе учреждение воплотило в жизнь несколько значимых выставочных и просветительских проектов.

Ранее в столице прошел парад ретроавтомобилей. Его приурочили к Дню московского транспорта. Более 40 машин и 18 исторических трамваев проехали от станции метро «Новокузнецкая» через Бульварное кольцо до Чистопрудного бульвара. На парад также привезли вагоны из музейной коллекции Московского метрополитена, а также несколько моделей трамваев «Татра», которые поставили на Чистых прудах.

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