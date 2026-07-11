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11 июля 2026 в 14:11

Центр Москвы превратили в музей: яркие кадры парада ретротранспорта

Парад ретротранспорта в Москве Парад ретротранспорта в Москве Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
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В Москве начался парад ретротранспорта, приуроченный ко Дню московского транспорта. Колонна из 18 исторических трамваев разных поколений и более 40 ретроавтомобилей проследует от станции метро «Новокузнецкая» через Бульварное кольцо до Чистопрудного бульвара.

В параде приняли участие вагоны из музейной коллекции Московского метрополитена, а также несколько моделей трамваев «Татра». Генеральный директор НИИ «Мостранспроект» Владимир Титов сообщил, что после завершения шествия вся техника будет экспонироваться на Чистопрудном бульваре. По его словам, посетители даже смогут зайти в салоны ретротрамваев.

На выставке представят более 60 экспонатов из коллекций автоспортивного общества «Наследие», Клуба исторического автоспорта, автоклубов «Волга М-21» и «Москвич». Кроме того, для гостей подготовили фотозоны, мастер-классы, интерактивные площадки в стиле 1930-х годов и выставку исторических костюмов сотрудников. Помимо этого, на мероприятии выступят артисты проекта «Музыка в метро» и Академического хора Московского метрополитена. Выставка продлится до 18:00.

Самые яркие кадры парада — в галерее NEWS.ru.

Парад ретротранспорта в Москве
Парад ретротранспорта в Москве
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
Парад ретротранспорта в Москве
Парад ретротранспорта в Москве
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
Парад ретротранспорта в Москве
Парад ретротранспорта в Москве
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
Парад ретротранспорта в Москве
Парад ретротранспорта в Москве
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
Парад ретротранспорта в Москве
Парад ретротранспорта в Москве
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
Парад ретротранспорта в Москве
Парад ретротранспорта в Москве
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
Парад ретротранспорта в Москве
Парад ретротранспорта в Москве
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
Парад ретротранспорта в Москве
Парад ретротранспорта в Москве
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
Парад ретротранспорта в Москве
Парад ретротранспорта в Москве
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
Парад ретротранспорта в Москве
Парад ретротранспорта в Москве
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
Парад ретротранспорта в Москве
Парад ретротранспорта в Москве
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
Парад ретротранспорта в Москве
Парад ретротранспорта в Москве
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
Парад ретротранспорта в Москве
Парад ретротранспорта в Москве
Парад ретротранспорта в Москве
Парад ретротранспорта в Москве
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
Парад ретротранспорта в Москве
Парад ретротранспорта в Москве
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
Парад ретротранспорта в Москве
Парад ретротранспорта в Москве
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
Парад ретротранспорта в Москве
Парад ретротранспорта в Москве
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
Парад ретротранспорта в Москве
Парад ретротранспорта в Москве
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
Парад ретротранспорта в Москве
Парад ретротранспорта в Москве
Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»
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