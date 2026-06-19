Украина теряет Одессу: город поднимается на бунт против власти и военкомов

Украина теряет Одессу: город поднимается на бунт против власти и военкомов

В Одесской области назревает бунт против власти и военных. Причиной недовольства местных жителей стал очередной скандал с военкомами: шесть сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) задержали за насилие над мобилизованными. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: методы работы ТЦК вызывают у граждан все более острое сопротивление. Как украинские военкоматы превратились в аналог тюрьмы и приведет ли это к новому Майдану — в материале NEWS.ru.

Что происходит с ТЦК на Украине

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании шестерых сотрудников одного из районных ТЦК в Одесской области по подозрению в жестоком обращении с мобилизованными. По данным ведомства, военкомы незаконно удерживали мужчин в помещении центра, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление.

«Также следствием установлены отдельные факты совершения в отношении потерпевших насильственных действий сексуального характера», — гласит сообщение ГБР.

При обысках у сотрудников центра комплектования изъяли резиновые дубинки, молотки и прочие предметы, которые использовались для пыток.

Это далеко не первый случай превышения полномочий со стороны украинских военкомов. Проблемы с деятельностью ТЦК официально признают в Киеве. Так, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец на днях отметил, что военкоматы в республике фактически превратились в места лишения свободы.

«Есть случаи, когда мы заходим в помещения и находим людей, которые там находятся неделю, две, три», — отметил он.

Омбудсмен добавил, что нарушения наблюдаются повсеместно, и привел в пример историю жителя Киева. Мужчина был госпитализирован с переломами ребер и травмой грудной клетки после избиения в ТЦК. Спустя несколько дней он скончался в больнице.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru так прокомментировал зверства ТЦК:

«Украина сейчас — концлагерь. А в лагере хорошо живется только охране».

Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как работает схема отлова граждан на Украине

Согласно материалам ГБР, для выполнения плановых показателей мобилизации военкомы в Одесской области наладили противоправный механизм доставки мужчин в ТЦК. К этой работе они привлекли трех представителей некой общественной организации, которые помогали разыскивать граждан и собирать о них информацию.

Олейник сравнивает этих «помощников» с полицаями при нацистах.

«Чтобы самим не идти на фронт, они выполняют самую грязную работу, которой брезгуют военкомы», — подчеркнул он.

По словам экс-нардепа, «добровольцы», как правило, используются для разведки — сначала выясняют, кто пытается скрыться от мобилизации, а затем стараются выловить этих людей.

«У них много уловок. Притворяются то слесарями, то почтальонами, то доставщиками заказов. Их задача — проникнуть в квартиру, скрутить мужика и привезти в ТЦК», — пояснил собеседник.

Уже в военкомате, добавил Олейник, призывника начинают «убеждать» заключить контракт. Методы для этого используются самые разные, но чаще всего речь идет о пытках.

«А „активисты“ в итоге не только уклоняются от призыва, но и получают вознаграждение. Ведь ТЦК — огромная коррупционная кормушка. Часть денег от временно откупившихся идет на поимку бедных: план по мобилизации выполнять нужно, иначе кормушка закроется», — рассказал эксперт.

Рекрутинговый центр на Украине Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Будет ли реформа ТЦК

Министр обороны Украины Михаил Федоров тем временем заявил, что в стране планируется реформировать систему мобилизации. Деталей он не привел, хотя и признал: украинцы крайне возмущены методами работы военкомов.

Опрошенные NEWS.ru эксперты сомневаются в правдивости слов Федорова. По словам Олейника, «реформа» сведется к тому, что украинцев призывного возраста начнут высылать из стран Европы, куда они успели сбежать.

«Никакого ослабления мобилизации не будет, а будет ужесточение, потому что у ВСУ огромные проблемы с личным составом», — полагает он.

Схожего мнения придерживается бывший нардеп Спиридон Килинкаров.

«Я думаю, что жесткие методы призыва сохранятся. У Киева нет абсолютно никакой альтернативы. Его обязательство перед Западом — привлечение живой силы на фронт. Не выполняя его, украинские власти могут лишиться финансирования и поставок вооружения», — сказал собеседник NEWS.ru.

Будет ли бунт против ТЦК

Сопротивление ТЦК на Украине стремительно нарастает. Недавно в Киеве толпа местных жителей вышла на протест против военкомов. На место происшествия прибыли полицейские, которые попытались разогнать митингующих при помощи слезоточивого газа. При этом люди окружили стражей порядка и представителей военкомата — началась потасовка. И таких случаев становится все больше.

«Мы видим, что количество стычек украинцев с ТЦК перерастет в качество», — заметил Олейник.

Он напомнил, что еще два-три года назад сотрудники ТЦК работали «двойками».

«А сейчас на каждое задержание мобилизованного выезжает команда из 10–15 человек. Каждый отлов — спецоперация! Почему? Потому что отпор тоже стал организованным: гражданские люди берутся за ножи и палки, они военкомов бьют и таранят автомобилями», — пояснил Олейник.

Задержание граждан сотрудниками ТЦК в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Экс-нардеп считает, что ситуация на Украине идет к бунту, и не исключает: скоро в городах страны начнутся погромы.

«Причем громить будут и здания ТЦК, и отделения полиции. Ведь полицейских украинцы тоже люто ненавидят за участие в облавах против граждан», — объяснил он.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман также предположил, что спонтанные бунты и погромы на Украине возможны. А вот нового Майдана, который бы снес власть в Киеве, пока не случится: спецслужбы об этом давно позаботились.

«После переворота 2014 года на Украине было создано фальшивое подполье. В Сети появились „лидеры сопротивления“, умеющие красиво говорить и призывающие народ „снести фашистский режим“. К ним потянулись люди. Почти всех их или посадили, или убили. Потому что „лидеры сопротивления“ были приманкой — агентами СБУ», — рассказал депутат.

С тех пор, как пояснил эксперт, никакого организованного сопротивления на Украине нет в принципе. Но есть и хорошая новость.

«Как только мы освободим Донбасс, а к этому все идет, ВС РФ смогут двигаться значительно быстрее. Плюс мобилизационный ресурс Украины тает буквально на глазах. Так что надо ждать не бунта внутри, а нашей военной победы», — заключил Вассерман.

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