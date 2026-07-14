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14 июля 2026 в 14:08

Врач раскрыла, какие последствия грозят из-за переедания ягодами

Врач Дианова: переедание ягодами грозит проблемами с ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Переедание ягодами грозит проблемами с желудочно-кишечным трактом, предупредила врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что сочетание фруктозы, органических кислот и клетчатки вызывает дискомфорт.

Мы не можем их накопить, они должны к нам поступать ежедневно. Разовая норма не должна превышать 150–200 граммов на человека. Если вы действительно съедите больше полукилограмма любых ягод, у вас что-то заболит, потому что сочетание фруктозы, органических кислот и клетчатки вызывает дискомфорт. У кого-то будет понос, у кого-то — безумное вздутие. Это называется дисахаридазная недостаточность, — предупредила Дианова.

По ее словам, именно количество ягод является главной опасностью. Кроме того, предупредила врач, не надо покупать ягоды в большом количестве, так как они имеют свойство быстро портиться.

Идите за ягодами вечером, когда вы уже сытые. Вы не купите ерунды, зато пройдетесь и подышите воздухом. Купите ровно столько, сколько нужно на завтра, — 150–200 граммов, — порекомендовала специалист.

Ранее диетолог Антон Поляков заявил, что виноград нельзя есть людям с жировым гепатозом, стеатогепатитом и другими заболеваниями печени. Кроме того, противопоказания есть и для пациентов с ожирением и сахарным диабетом. При этом он подчеркнул, что этот продукт содержит целый комплекс витаминов, минералов и других активных веществ.

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