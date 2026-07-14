Европейцы пытаются подорвать договоренности России и США по Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, которые передает РИА Новости, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, то «мы знаем как достичь целей СВО».

Мы поделились с нашими коллегами [из Чада] оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Путин неоднократно подчеркивал, что если договоренности не выполняются, мы знаем, как достичь тех целей, которые были четко поставлены в июне 2024-го, — сказал он.

Ранее Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бурунди Эдуаром Бизиманой, что Украина в Африке действует против дружественных России стран. Он отметил, что Киев влезает в конфликты на континенте, выступая против законных правительств африканских стран.

До этого Лавров сообщил, что Россия больше не будет верить Западу, что он хочет переговорных решений по Украине. По его словам, запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно.