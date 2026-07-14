Путин рассказал, кого стоит поддержать на выборах Путин: необходимо поддержать ветеранов СВО, которые пойдут на выборы

Ветеранам специальной военной операции, которые решили принять участие в выборах, необходима поддержка, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым. Руководитель РФ также подчеркнул важность помощи всем бойцам СВО и их родным. Запись встречи опубликовали на официальном канале Кремля на платформе Rutube.

Поддержите. Хочу обратить внимание на ребят, которые получили тяжелые ранения. Надо им помогать и членам их семей, потому что на них тоже большая нагрузка, — заявил Путин.

Николаев подчеркнул в беседе, что многие ветераны хотят развиваться. Он рассказал, что многие из них принимали участие в праймериз в Госдуму. Глава Якутии подметил, что один боец СВО победил по одномандатному округу.

Ранее ветеран Роман Бояркин обратился к Путину с просьбой «идти до конца». Солдат получил тяжелое ранение в ходе боев. Президент положительно оценил позицию Бояркина и поблагодарил его.

Кроме этого, Путин наградил семью Красноперовых из Тюмени медалью ордена «Родительская слава». Они воспитывают четверых детей.