Путин наградил медалью семью из Тюмени

Семья Красноперовых из Тюмени, в которой воспитывается четверо детей, указом президента России Владимира Путина награждена медалью ордена «Родительская слава», сообщает информационный центр правительства Тюменской области в МАКС. Поощрение вручено за значительный вклад в укрепление семейных ценностей и успешное воспитание детей.

Владимир Путин наградил семью Красноперовых из Тюмени медалью ордена «Родительская слава». Александр Григорьевич и Олеся Геннадьевна поощрены за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Супруги в браке более двадцати лет, воспитывают четверых детей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Иван, старший сын, завершил первый год обучения в юридическом университете; в свободное время он занимается айкидо и играет в баскетбол. Младшие дети — Евсей, Егор и Аглая — показывают отличные результаты в школе, активно участвуют в предметных олимпиадах и не забывают про спорт.

Ранее глава переехавшей в Россию из Франции многодетной семьи Фабрис Сорлин подарил Путину статую Богоматери Фатимской после того, как его супруга Изабэлль была удостоена звания «Мать-героиня». Он изначально выступал на французском языке, однако в конце перешел на русский и заявил, что победа будет за Россией.