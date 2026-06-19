Резервы России упали на $20,4 млрд за неделю

Международные резервы РФ сократились до $729,3 млрд (53,3 трлн рублей), снизившись за неделю на $20,4 млрд (почти 1,5 трлн рублей), преимущественно из-за отрицательной переоценки, говорится в материалах Банка России. Предыдущий показатель на 5 июня составлял $749,7 млрд (54,8 трлн рублей), рекордное значение в $826,8 млрд (60,5 трлн рублей) было зафиксировано 30 января.

Международные резервы по состоянию на конец дня 12 июня 2026 года составили 729,3 млрд долларов США, сократившись за неделю на 20,4 млрд долларов США, или на 2,7%, в основном из-за отрицательной переоценки, — говорится в сообщении регулятора.

В структуру резервов входят средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и монетарное золото. С момента введения западных санкций после начала специальной военной операции под ограничения подпали не только сами золотовалютные резервы, но и все операции по управлению ими, а также сделки с любыми лицами, действующими от имени или по поручению ЦБ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нахождение под санкциями не мешает российским банкам сохранять абсолютную устойчивость, получать большую прибыль и развиваться. Комментируя планы Евросоюза ввести новые санкции против российской банковской системы, он напомнил, что крупнейшие банки страны уже давно находятся под внешними ограничениями.