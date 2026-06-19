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19 июня 2026 в 17:28

Набиуллина раскрыла цели ЦБ и Правительства России

Набиуллина: ЦБ и правительство нацелены на долгосрочный рост

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Банк России и кабмин действуют вместе и нацелены на обеспечение долгосрочного устойчивого экономического роста при низкой инфляции, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. Она подчеркнула, что каждый из институтов реализует свои полномочия для достижения общей цели.

Хочу подчеркнуть, все наши усилия с правительством скоординированы. И мы, и правительство хотим сбалансированного, устойчивого долгосрочного экономического роста при низкой инфляции. И работаем над этим каждый в рамках своих полномочий, — сказала Набиуллина.

Она также заявила, что дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России заранее не определено. По словам Набиуллиной, по итогам заседания совета директоров регулятора, что это касается и размера каждого следующего шага снижения.

Глава Банка России также заявила, что годовая инфляция в России может временно снизиться. Она пояснила, что этому будет способствовать перенос индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь 2026 года.

Власть
Центробанк РФ
правительство России
Эльвира Набиуллина
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