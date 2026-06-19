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19 июня 2026 в 16:05

Набиуллина раскрыла, будет ли ЦБ в дальнейшем снижать ключевую ставку

Набиуллина заявила, что дальнейшее снижение ключевой ставки не предопределено

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России и величина каждого шага не являются предрешенными, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров. Регулятор понизил показатель до 14,25% годовых. Это уже девятое последовательное снижение подряд.

Подчеркну, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не являются предопределенными, — заявила глава регулятора.

Ранее Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России может временно снизиться. Она пояснила, что этому будет способствовать перенос индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь 2026 года.

До этого глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что к концу 2026 года ключевая ставка Центрального банка России может снизиться до 10–12%. Он отметил, что регулятор с прошлого года последовательно и осторожно смягчал денежно-кредитную политику.

Кроме того, директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что биография Набиуллиной является примером карьеры не харизматичного политика, а сильного институционального управленца. По его словам, сильными сторонами главы ЦБ остаются профессиональная дисциплина и сдержанность.

Экономика
Россия
Эльвира Набиуллина
ЦБ РФ
ключевая ставка
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