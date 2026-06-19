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19 июня 2026 в 12:15

Политолог оценил работу Набиуллиной в должности главы ЦБ

Политолог Гращенков назвал Набиуллину сильным управленцем

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Биография Эльвиры Набиуллиной — пример карьеры не харизматичного политика, а сильного институционального управленца, заявил NEWS.ru директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его словам, сила главы ЦБ заключается в профессиональной дисциплине и сдержанности.

Эльвира Набиуллина относится к числу государственных управленцев, чья сила — в профессиональной дисциплине, сдержанности и способности принимать непопулярные, но системные решения, — пояснил Гращенков.

По его словам, стиль работы Набиуллиной нельзя назвать публично-политическим. Он высказал мнение, что она скорее технократ, для которого важны устойчивость институтов, предсказуемость правил и качество экспертизы.

В профессиональном смысле Набиуллину отличают аккуратность, высокая работоспособность и умение сохранять спокойствие в кризисных ситуациях. Она не стремится к громким заявлениям, но именно это и стало частью ее управленческого образа — говорить меньше, чем делать, и не подменять экономическую политику эмоциями, — отметил Гращенков.

По его словам, критики признают ее компетентность и способность удерживать сложную систему в условиях постоянного давления.

Ранее глава Центробанка исчезла из публичного поля в разгар финансового сезона. Она не приехала на Петербургский международный экономический форум, пропустила конференцию НАУФОР и до сих пор не появилась ни на одной трибуне. Официальная причина — больничный.

Эльвира Набиуллина
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