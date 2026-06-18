Эльвира Набиуллина: биография, сколько лет, национальность, кто муж

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина является одной из наиболее известных фигур на российской политической арене. В последние годы ее имя особенно на слуху, так как ЦБ в условиях сохраняющегося геополитического давления во многом определяет экономическую политику страны. Что известно о «железной леди», почему ее хвалят в нашей стране, кто ее муж — в материале NEWS.ru.
Сколько лет Эльвире Набиуллиной, кто она по национальности
Набиуллиной 62 года. Ее биография — идеальный пример женщины, которая добилась успеха благодаря собственным усилиям. Она родилась в 1963 году в Башкирии в простой татарской семье водителя автобазы и аппаратчицы приборостроительного завода.
Преподаватели отмечали, что уже в школе будущая глава ЦБ показывала уникальную работоспособность. В дальнейшем круглая отличница переехала из Уфы в Москву и поступила на экономический факультет МГУ. СМИ отмечают, что Набиуллина якобы определилась со специальностью «экономика» только в приемной комиссии университета, когда читала список факультетов. Она окончила вуз с красным дипломом.
Набиуллина продолжила научную карьеру, поступив в аспирантуру. Это решение оказалось крайне важным. Там девушка познакомилась со своим наставником — будущим министром экономики России профессором Евгением Ясиным.
Как началась карьера Эльвиры Набиуллиной
После аспирантуры в 1991–1994 годах Набиуллина работала в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). В середине 1990-х она стала советником в Экспертном институте РСПП. Позднее Набиуллина перешла на службу в Минэкономики России, заняв должность заместителя руководителя департамента экономической реформы. В дальнейшем будущая глава ЦБ возглавила его и стала членом коллегии министерства. В 1997 году она заняла пост замминистра экономики.
В 1998-м Набиуллина покинула Минэкономики, перейдя на работу зампредседателя правления Промторгбанка. Позднее она была вице-президентом фонда «Центр стратегических разработок» (1999–2000 годы). Тогда его возглавлял Герман Греф, который участвовал в разработке социально-экономической программы Владимира Путина как кандидата в президенты, а также основных направлений социально-экономической политики правительства на долгосрочную перспективу.
В 2000 году Набиуллина вернулась в министерство и проработала в должности замминистра Грефа до 2003 года. В 2006-м Путин назначил ее главой экспертного совета оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в «Большой восьмерке». При этом Набиуллина осталась руководителем исследовательской группы «Центра стратегических разработок».
Когда Набиуллина заняла пост министра экономразвития и торговли
Резкий поворот в карьере Набиуллиной случился в 2007 году. Тогда она сменила Грефа на посту министра экономического развития и торговли. С мая 2008 года по май 2012 года будущая глава ЦБ работала в правительстве Владимира Путина в должности министра экономического развития.
В числе ключевых успехов Набиуллиной на этом посту эксперты называют выстраивание системы стратегического планирования развития страны, преодоление кризиса 2008–2009 годов, а также кардинальное улучшение делового климата в России.
Еще одним весомым достижением Набиуллиной на занимаемой должности было участие в процессе формирования госкорпорации «Ростехнологии». Эксперты отмечают также антикризисный план, или «программу выживания», которую в 2009 году утвердил тогдашний премьер-министр Владимир Путин.
Как Эльвира Набиуллина заняла пост председателя ЦБ
В мае 2012 года, когда Путин вновь занял пост главы государства, Набиуллина перешла на работу в Кремль в должности помощника по экономическим вопросам. Спустя год ее назначили главой Центробанка. С тех пор полномочия несколько раз продлевались.
По оценкам наблюдателей, едва ли не главным делом Набиуллиной на посту руководителя регулятора стала жесткая «зачистка» банковской системы страны. За первые четыре года более 300 кредитных организаций в стране лишились лицензий. ЦБ добивался сокращения количества банков, задействованных в сомнительных операциях. Набиуллина заявляла, что их бизнес-модель была основана на высоких ставках по депозитам, когда они «пылесосят вклады населения, а потом вкладываются в рискованные проекты, потому что надо отбить эти ставки, и в худшем случае занимаются выводом активов».
СМИ отмечают, что на момент прихода Набиуллиной в ЦБ деятельность в России осуществляли 894 банка. К 1 апреля 2022 года в стране оставалась 331 кредитная организация.
Какие меры Набиуллина приняла в ответ на санкционное давление Запада
В середине 2022 года, когда санкционное давление на Россию заметно усилилось, помощник президента Максим Орешкин, оценивая работу ЦБ и экономического блока правительства в условиях кризиса, назвал Набиуллину, министра финансов Антона Силуанова и главу Минэкономразвития Максима Решетникова «медицинской бригадой» по спасению экономики России.
«Я считаю, что ЦБ вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики», — заявила Набиуллина журналистам.
Как работу Набиуллиной оценивают в России и на Западе
В 2023 году Набиуллина возглавила рейтинг журнала Politico за вклад в усиление российской экономики.
В 2018 году глава МВФ Кристин Лагард заявила, что глава Центробанка России хороша настолько, что может заставить регулятор петь, если ей того захочется.
Набиуллина — одна из самых влиятельных женщин планеты. Ее включали в подобный рейтинг (по версии журнала Forbes) в период с 2014 по 2021 год. При этом с 2018-го глава ЦБ была единственной россиянкой в списке. В 2017 году она заняла 71-ю строчку рейтинга, в 2019-м — 53-ю, а в 2021-м — 60-ю.
Уроженка Уфы стала первой женщиной, которую назначили главой ЦБ страны, входящей в «Большую восьмерку». Когда Набиуллина заняла данный пост, это стало сенсацией мирового уровня.
«Ответственность за деньги большой страны — здесь нужны мужские мозги, — сказал тогда Владимир Жириновский. — Здесь нужно стратегическое мышление. Среди банкиров всего мира я никогда не видел женщину. Все банкиры всего человечества — только мужчины».
Набиуллина является одним из лучших руководителей ЦБ в мире, заявил в прошлом году американский журналист Марк Чемпион в своей колонке для Bloomberg — об этом напомнил в разговоре с NEWS.ru руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «По мнению колумниста, благодаря ей экономика РФ росла, а не падала, вопреки всем ожиданиям Запада. Мне к этой оценке добавить нечего», — пояснил собеседник.
По мнению депутата Госдумы доктора экономических наук Николая Новичкова, у Набиуллиной есть одно выдающееся деловое качество. «Она уверена в своей правоте», — пояснил NEWS.ru парламентарий.
В Госдуме достаточно плотно взаимодействуют с Набиуллиной, заявил NEWS.ru зампред комитета по экономической политике нижней палаты парламента Артем Кирьянов.
«Могу сказать, что при всей консервативности подхода Центробанка, при всех нюансах, связанных с желанием предпринимательского сообщества снизить ключевую ставку, позиция главы ЦБ всегда аргументирована. Эльвира Сахипзадовна представляет ее с достаточно глубоким анализом. Необходимо отметить серьезную аналитическую работу, которую проводит Центральный банк», — отметил Кирьянов.
Экономист Роман Черемухин рассказал NEWS.ru, что Набиуллина сформировала эталонный стандарт жесткого технократического управления, став главным архитектором макроэкономической стабильности страны в периоды беспрецедентных глобальных шоков.
«Ее ключевые профессиональные качества — абсолютная стрессоустойчивость, прагматизм и способность принимать стратегически выверенные, пусть и жесткие решения в условиях максимальной неопределенности. Способность удерживать баланс всей финансовой архитектуры под лавиной внешнего давления закрепила за ней статус одного из самых эффективных государственных управленцев», — сказал собеседник.
Он также отметил, что фундаментом делового стиля главы ЦБ является бескомпромиссная приверженность системному подходу и математической точности.
«Набиуллина последовательно реализовала масштабную очистку банковского сектора от нежизнеспособных институтов и оперативно перестроила монетарные механизмы под задачи глубокой трансформации экономики. Применяемый ею инструментарий — от гибкого маневрирования ключевой ставкой до ускоренного запуска цифрового рубля — позволяет эффективно купировать панические настроения на биржах и сохранять управляемость капиталом», — подчеркнул он.
Набиуллина относится к числу государственных управленцев, чья сила — в профессиональной дисциплине, сдержанности и способности принимать непопулярные, но системные решения, рассказал NEWS.ru директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
«Ее стиль нельзя назвать публично-политическим: она скорее технократ, для которого важны устойчивость институтов, предсказуемость правил и качество экспертизы.
В профессиональном смысле Набиуллину отличают аккуратность, высокая работоспособность и умение сохранять спокойствие в кризисных ситуациях. Она не стремится к громким заявлениям, но именно это и стало частью ее управленческого образа — говорить меньше, чем делать, и не подменять экономическую политику эмоциями», — отметил Гращенков.
По его словам, даже критики признают ее компетентность и способность удерживать сложную систему в условиях постоянного давления.
«В этом смысле ее биография — пример карьеры не харизматичного политика, а сильного институционального управленца», — подчеркнул он.
Кто муж Эльвиры Набиуллиной
Набиуллина вышла замуж во время учебы в аспирантуре МГУ. Ее избранником стал экономист Ярослав Кузьминов, который преподавал в вузе. Немногим позже он стал ректором ВШЭ, которую и создавал вместе с коллегами из МГУ. В 1988 году будущая глава ЦБ родила сына Василия.
По данным СМИ, Набиуллина поддерживает теплые отношения с родителями, которых в 2005-м перевезла в российскую столицу. Глава ЦБ рассказывала, что любит слушать Шостаковича и Баха, получает от музыки много эмоций и умеет играть на фортепиано.
Набиуллина не распространяется о личной жизни, своей семье и не поддерживает подобные темы в общении с журналистами.
Какого стиля в одежде придерживается Эльвира Набиуллина
Ряд экспертов ранее отмечали, что Набиуллина имела достаточно скромный гардероб. В нем, как правило, преобладали темные и тусклые оттенки, а также строгие костюмы.
Позднее глава регулятора, вероятно, решила разбавить суровый образ яркими шарфами и стильными укладками. Кроме того, в последние годы журналисты начали особо внимательно присматриваться к брошам Набиуллиной, полагая, что настроение, которое придает данный аксессуар, отражает текущее положение дел в национальной экономике.
Например, на первой в 2020 году пресс-конференции по ключевой ставке глава Центробанка появилась с брошью в виде птицы. Набиуллина никак не объяснила свой выбор. Журналисты предположили, что это аист, символизирующий новую жизнь и весну. Банк России в тот день снизил ставку до 6%. В дальнейшем Набиуллина появлялась с брошками в виде лука и стрелы, подковы, леопарда и др.
Глава Центробанка исчезла из публичного поля в самый разгар финансового сезона. Она не приехала на Петербургский международный экономический форум, пропустила конференцию НАУФОР и до сих пор не появилась ни на одной трибуне. Официальная причина — больничный.
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