Эльвира Набиуллина: биография, сколько лет, национальность, кто муж

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина является одной из наиболее известных фигур на российской политической арене. В последние годы ее имя особенно на слуху, так как ЦБ в условиях сохраняющегося геополитического давления во многом определяет экономическую политику страны. Что известно о «железной леди», почему ее хвалят в нашей стране, кто ее муж — в материале NEWS.ru.

Сколько лет Эльвире Набиуллиной, кто она по национальности

Набиуллиной 62 года. Ее биография — идеальный пример женщины, которая добилась успеха благодаря собственным усилиям. Она родилась в 1963 году в Башкирии в простой татарской семье водителя автобазы и аппаратчицы приборостроительного завода.

Преподаватели отмечали, что уже в школе будущая глава ЦБ показывала уникальную работоспособность. В дальнейшем круглая отличница переехала из Уфы в Москву и поступила на экономический факультет МГУ. СМИ отмечают, что Набиуллина якобы определилась со специальностью «экономика» только в приемной комиссии университета, когда читала список факультетов. Она окончила вуз с красным дипломом.

Набиуллина продолжила научную карьеру, поступив в аспирантуру. Это решение оказалось крайне важным. Там девушка познакомилась со своим наставником — будущим министром экономики России профессором Евгением Ясиным.

Как началась карьера Эльвиры Набиуллиной

После аспирантуры в 1991–1994 годах Набиуллина работала в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). В середине 1990-х она стала советником в Экспертном институте РСПП. Позднее Набиуллина перешла на службу в Минэкономики России, заняв должность заместителя руководителя департамента экономической реформы. В дальнейшем будущая глава ЦБ возглавила его и стала членом коллегии министерства. В 1997 году она заняла пост замминистра экономики.

Эльвира Набиуллина, 2007 год Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

В 1998-м Набиуллина покинула Минэкономики, перейдя на работу зампредседателя правления Промторгбанка. Позднее она была вице-президентом фонда «Центр стратегических разработок» (1999–2000 годы). Тогда его возглавлял Герман Греф, который участвовал в разработке социально-экономической программы Владимира Путина как кандидата в президенты, а также основных направлений социально-экономической политики правительства на долгосрочную перспективу.

В 2000 году Набиуллина вернулась в министерство и проработала в должности замминистра Грефа до 2003 года. В 2006-м Путин назначил ее главой экспертного совета оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в «Большой восьмерке». При этом Набиуллина осталась руководителем исследовательской группы «Центра стратегических разработок».

Когда Набиуллина заняла пост министра экономразвития и торговли

Резкий поворот в карьере Набиуллиной случился в 2007 году. Тогда она сменила Грефа на посту министра экономического развития и торговли. С мая 2008 года по май 2012 года будущая глава ЦБ работала в правительстве Владимира Путина в должности министра экономического развития.

В числе ключевых успехов Набиуллиной на этом посту эксперты называют выстраивание системы стратегического планирования развития страны, преодоление кризиса 2008–2009 годов, а также кардинальное улучшение делового климата в России.

Еще одним весомым достижением Набиуллиной на занимаемой должности было участие в процессе формирования госкорпорации «Ростехнологии». Эксперты отмечают также антикризисный план, или «программу выживания», которую в 2009 году утвердил тогдашний премьер-министр Владимир Путин.

Как Эльвира Набиуллина заняла пост председателя ЦБ

В мае 2012 года, когда Путин вновь занял пост главы государства, Набиуллина перешла на работу в Кремль в должности помощника по экономическим вопросам. Спустя год ее назначили главой Центробанка. С тех пор полномочия несколько раз продлевались.

Эльвира Набиуллина Фото: TASS Host Photo Agency/Global Look Press

По оценкам наблюдателей, едва ли не главным делом Набиуллиной на посту руководителя регулятора стала жесткая «зачистка» банковской системы страны. За первые четыре года более 300 кредитных организаций в стране лишились лицензий. ЦБ добивался сокращения количества банков, задействованных в сомнительных операциях. Набиуллина заявляла, что их бизнес-модель была основана на высоких ставках по депозитам, когда они «пылесосят вклады населения, а потом вкладываются в рискованные проекты, потому что надо отбить эти ставки, и в худшем случае занимаются выводом активов».

СМИ отмечают, что на момент прихода Набиуллиной в ЦБ деятельность в России осуществляли 894 банка. К 1 апреля 2022 года в стране оставалась 331 кредитная организация.

Какие меры Набиуллина приняла в ответ на санкционное давление Запада

В середине 2022 года, когда санкционное давление на Россию заметно усилилось, помощник президента Максим Орешкин, оценивая работу ЦБ и экономического блока правительства в условиях кризиса, назвал Набиуллину, министра финансов Антона Силуанова и главу Минэкономразвития Максима Решетникова «медицинской бригадой» по спасению экономики России.

«Я считаю, что ЦБ вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики», — заявила Набиуллина журналистам.

Как работу Набиуллиной оценивают в России и на Западе

В 2023 году Набиуллина возглавила рейтинг журнала Politico за вклад в усиление российской экономики.

В 2018 году глава МВФ Кристин Лагард заявила, что глава Центробанка России хороша настолько, что может заставить регулятор петь, если ей того захочется.

Набиуллина — одна из самых влиятельных женщин планеты. Ее включали в подобный рейтинг (по версии журнала Forbes) в период с 2014 по 2021 год. При этом с 2018-го глава ЦБ была единственной россиянкой в списке. В 2017 году она заняла 71-ю строчку рейтинга, в 2019-м — 53-ю, а в 2021-м — 60-ю.

Уроженка Уфы стала первой женщиной, которую назначили главой ЦБ страны, входящей в «Большую восьмерку». Когда Набиуллина заняла данный пост, это стало сенсацией мирового уровня.

«Ответственность за деньги большой страны — здесь нужны мужские мозги, — сказал тогда Владимир Жириновский. — Здесь нужно стратегическое мышление. Среди банкиров всего мира я никогда не видел женщину. Все банкиры всего человечества — только мужчины».

Эльвира Набиуллина, 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Набиуллина является одним из лучших руководителей ЦБ в мире, заявил в прошлом году американский журналист Марк Чемпион в своей колонке для Bloomberg — об этом напомнил в разговоре с NEWS.ru руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «По мнению колумниста, благодаря ей экономика РФ росла, а не падала, вопреки всем ожиданиям Запада. Мне к этой оценке добавить нечего», — пояснил собеседник.

По мнению депутата Госдумы доктора экономических наук Николая Новичкова, у Набиуллиной есть одно выдающееся деловое качество. «Она уверена в своей правоте», — пояснил NEWS.ru парламентарий.

В Госдуме достаточно плотно взаимодействуют с Набиуллиной, заявил NEWS.ru зампред комитета по экономической политике нижней палаты парламента Артем Кирьянов.

«Могу сказать, что при всей консервативности подхода Центробанка, при всех нюансах, связанных с желанием предпринимательского сообщества снизить ключевую ставку, позиция главы ЦБ всегда аргументирована. Эльвира Сахипзадовна представляет ее с достаточно глубоким анализом. Необходимо отметить серьезную аналитическую работу, которую проводит Центральный банк», — отметил Кирьянов.

Экономист Роман Черемухин рассказал NEWS.ru, что Набиуллина сформировала эталонный стандарт жесткого технократического управления, став главным архитектором макроэкономической стабильности страны в периоды беспрецедентных глобальных шоков.

«Ее ключевые профессиональные качества — абсолютная стрессоустойчивость, прагматизм и способность принимать стратегически выверенные, пусть и жесткие решения в условиях максимальной неопределенности. Способность удерживать баланс всей финансовой архитектуры под лавиной внешнего давления закрепила за ней статус одного из самых эффективных государственных управленцев», — сказал собеседник.

Он также отметил, что фундаментом делового стиля главы ЦБ является бескомпромиссная приверженность системному подходу и математической точности.

«Набиуллина последовательно реализовала масштабную очистку банковского сектора от нежизнеспособных институтов и оперативно перестроила монетарные механизмы под задачи глубокой трансформации экономики. Применяемый ею инструментарий — от гибкого маневрирования ключевой ставкой до ускоренного запуска цифрового рубля — позволяет эффективно купировать панические настроения на биржах и сохранять управляемость капиталом», — подчеркнул он.

Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной думы РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Набиуллина относится к числу государственных управленцев, чья сила — в профессиональной дисциплине, сдержанности и способности принимать непопулярные, но системные решения, рассказал NEWS.ru директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Ее стиль нельзя назвать публично-политическим: она скорее технократ, для которого важны устойчивость институтов, предсказуемость правил и качество экспертизы.

В профессиональном смысле Набиуллину отличают аккуратность, высокая работоспособность и умение сохранять спокойствие в кризисных ситуациях. Она не стремится к громким заявлениям, но именно это и стало частью ее управленческого образа — говорить меньше, чем делать, и не подменять экономическую политику эмоциями», — отметил Гращенков.

По его словам, даже критики признают ее компетентность и способность удерживать сложную систему в условиях постоянного давления.

«В этом смысле ее биография — пример карьеры не харизматичного политика, а сильного институционального управленца», — подчеркнул он.

Кто муж Эльвиры Набиуллиной

Набиуллина вышла замуж во время учебы в аспирантуре МГУ. Ее избранником стал экономист Ярослав Кузьминов, который преподавал в вузе. Немногим позже он стал ректором ВШЭ, которую и создавал вместе с коллегами из МГУ. В 1988 году будущая глава ЦБ родила сына Василия.

По данным СМИ, Набиуллина поддерживает теплые отношения с родителями, которых в 2005-м перевезла в российскую столицу. Глава ЦБ рассказывала, что любит слушать Шостаковича и Баха, получает от музыки много эмоций и умеет играть на фортепиано.

Набиуллина не распространяется о личной жизни, своей семье и не поддерживает подобные темы в общении с журналистами.

Какого стиля в одежде придерживается Эльвира Набиуллина

Ряд экспертов ранее отмечали, что Набиуллина имела достаточно скромный гардероб. В нем, как правило, преобладали темные и тусклые оттенки, а также строгие костюмы.

Эльвира Набиуллина, 2018 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Позднее глава регулятора, вероятно, решила разбавить суровый образ яркими шарфами и стильными укладками. Кроме того, в последние годы журналисты начали особо внимательно присматриваться к брошам Набиуллиной, полагая, что настроение, которое придает данный аксессуар, отражает текущее положение дел в национальной экономике.

Например, на первой в 2020 году пресс-конференции по ключевой ставке глава Центробанка появилась с брошью в виде птицы. Набиуллина никак не объяснила свой выбор. Журналисты предположили, что это аист, символизирующий новую жизнь и весну. Банк России в тот день снизил ставку до 6%. В дальнейшем Набиуллина появлялась с брошками в виде лука и стрелы, подковы, леопарда и др.

Глава Центробанка исчезла из публичного поля в самый разгар финансового сезона. Она не приехала на Петербургский международный экономический форум, пропустила конференцию НАУФОР и до сих пор не появилась ни на одной трибуне. Официальная причина — больничный.

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