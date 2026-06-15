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15 июня 2026 в 12:00

Стало известно, примет ли участие Набиуллина в пресс-конференции ЦБ 19 июня

Центробанк анонсировал на 19 июня пресс-конференцию с участием Набиуллиной

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступит на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, сообщили в ЦБ. Мероприятие пройдет 19 июня в 15:00 мск. В пресс-конференции также примет участие заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

19 июня в 15:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Набиуллина все еще находится на больничном, поэтому не будет присутствовать на конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка. Также глава регулятора отсутствовала на Петербургском международном экономическом форуме.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что больничный главы Центробанка не должен быть поводом для теорий заговоров. По его словам, не совсем корректно публично обсуждать состояние здоровья главы регулятора. Песков пожелал Набиуллиной скорейшего выздоровления и выразил надежду, что она поправится в скором времени.

Общество
Центробанк
Эльвира Набиуллина
ключевая ставка
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