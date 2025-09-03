Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 11:58

Россиянам рассказали, как спасти накопления при отзыве лицензии у банка

Юрист Салкин: при отзыве лицензии у банка страховое агентство возместит деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При отзыве лицензии у банка страховое агентство возместит деньги по вкладам, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, сложности могут возникнуть, если в финансовой организации не сохранились сведения о клиентах.

При отзыве у банка лицензии, Центробанк вводит временное управление. Через несколько дней после этого Агентство по страхованию вкладов публикует наименование финансовой организации, которая будет принимать заявления для возмещения денег в пределах 1,4 млн рублей. Сложности могут возникнуть, если в банке не сохранились сведения о вкладчиках. Тут могут помочь приходные квитанции о внесении вклада или платежные поручения, если деньги в банк зачислялись из другой организации, — разъяснил Салкин.

Он отметил, что кредитные обязательства сохраняют силу. По словам правозащитника, реквизиты для погашения задолженности также будут размещены на сайтах финансовой организации, Центрального банка РФ и АСВ.

Ранее ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Таврический» из-за полной утраты собственных средств. Уточняется, что действия руководства и собственников кредитного учреждения будут оценены с правовой точки зрения.

банки
лицензии
ЦБ РФ
кредиты
вклады
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
