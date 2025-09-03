ЦБ закрыл один российский банк

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Таврический» из-за полной утраты собственных средств, сообщила пресс-служба регулятора. Уточняется, что действия руководства и собственников кредитного учреждения будут оценены с правовой точки зрения.

В сложившихся обстоятельствах у Банка России <…> возникла обязанность по отзыву у кредитной организации «Таврический банк» лицензии на осуществление банковских операций по причине полной утраты собственных средств (капитала), — говорится в заявлении.

В ЦБ также объяснили, что вклады в банке «Таврический» застрахованы, поэтому их вернут через систему страхования. Максимальная сумма выплаты — 1,4 млн рублей на одного человека с учетом процентов. Регулятор считает, что после продажи имущества «Таврического» удастся полностью расплатиться с клиентами и сотрудниками.

Накануне, 2 сентября, пресс-служба «Таврического» сообщила, что временно приостанавливает обслуживание клиентов в офисах и через онлайн-сервисы по техническим причинам. Отмечалось, что доступ к интернет-банку планируют восстановить к 10:00 по московскому времени 3 сентября.