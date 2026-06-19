Набиуллина объявила о снижении инфляции в России с важной оговоркой ЦБ: годовая инфляция может снизиться за счет переноса повышения тарифов ЖКХ

Годовая инфляция в России может временно несколько снизиться, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. По ее словам, это произойдет благодаря переносу индексации тарифов ЖКХ с июля на октябрь 2026 года.

В июле у нас не будет повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, как в прошлом году, — их индексация перенесена на октябрь. Это означает, что годовая инфляция может временно немного снизиться за счет этого фактора, но это будет только перераспределение роста цен внутри года, — заявила глава ЦБ.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил, что российские сети автозаправочных станций могут столкнуться с многомиллионными штрафами, если Федеральная антимонопольная служба докажет необоснованное повышение цен на топливо. Так он прокомментировал информацию о том, что ФАС направила запросы по стоимости бензина на АЗС «Трасса» и «Нефтьмагистраль».

Кроме того, председатель московского отделения Союза пчеловодов России Валерий Капунин рассказал, что массовая гибель пчел привела к росту цен на мед. Он отметил, что одновременно увеличилась и себестоимость производства продукции. Пчеловод подчеркнул, что в ряде регионов потери популяции пчел не удается полностью компенсировать.