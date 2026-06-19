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19 июня 2026 в 13:35

Адвокат объяснил, что грозит АЗС за необоснованное повышение цен

Адвокат Бенхин: АЗС грозят крупные штрафы в случае необоснованного повышения цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские сети автозаправочных станций могут столкнуться с многомиллионными штрафами, если антимонопольная служба докажет необоснованность подорожания топлива, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. Так он прокомментировал сообщение, что ФАС направила запрос о ценах на бензин на АЗС «Трасса» и «Нефтьмагистраль». По словам Бенхина, такое действие ведомства является лишь началом проверки, а не окончательным вердиктом.

Сейчас ситуация с необоснованным повышением топлива аналогично развивается не только вокруг «Нефтьмагистрали», но и вокруг сети «Трасса». Обе компании увеличили стоимость после атак БПЛА на Москву и им поступил запрос от ФАС о ценах на бензин. Сам по себе он не является признанием вины. Там есть стандартная процедура. Если компания показывает, что оптовые и мелкооптовые цены скакнули вверх, но есть закрывающие документы, тогда их не накажут. Но в случае так называемого картельного сговора, когда закупочные цены никто не повышал, АЗС ждет наказание рублем. Штраф варьируется от 1% до 15% на всю выручку в течение года. Речь может идти об огромных цифрах, во много раз превышающих ту выгоду, что они извлекли за эти сутки, — сказал Бенхин.

Ранее Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для сельскохозяйственных производителей. Речь идет об энергоносителях, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ.

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