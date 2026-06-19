Ярче, чем на поле: самые захватывающие фото болельщиков 1-й недели ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу — это не только интересные и захватывающие матчи, но и невероятная атмосфера на трибунах, которую создают шумные фанаты и самые красивые болельщицы со всего мира. Согласно опросу ведущих мировых спортивных изданий, в рейтинге визуальной привлекательности фанатов лидируют гостьи из Аргентины, Бразилии и Колумбии.

На ЧМ-2026 снова приехала самая яркая болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль. Девушка посещала каждый матч своей сборной на турнире в Катаре, и ее любимцы заняли третье место. С тех пор Кнолль попрощалась с карьерой модели и стала диджеем. Правда ее присутствие на первом матче ЧМ-20206 не помогло — хорваты проиграли англичанам со счетом 2:4.

Африканские болельщики всегда активно поддерживают свою сборную, громко поют и весело танцуют. Шотландские фанаты с 1998-го не приезжали на чемпионат мира, а в этом году уже до второй игры их сборной против Марокко выпили все пиво в барах Бостона.

Самые яркие болельщики первой недели ЧМ-2026 — в галерее NEWS.ru.