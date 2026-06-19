Чемпионат мира по футболу – 2026
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19 июня 2026 в 17:27

Ярче, чем на поле: самые захватывающие фото болельщиков 1-й недели ЧМ-2026

Болельщики сборной Хорватии. Болельщики сборной Хорватии. Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press
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Чемпионат мира по футболу — это не только интересные и захватывающие матчи, но и невероятная атмосфера на трибунах, которую создают шумные фанаты и самые красивые болельщицы со всего мира. Согласно опросу ведущих мировых спортивных изданий, в рейтинге визуальной привлекательности фанатов лидируют гостьи из Аргентины, Бразилии и Колумбии.

На ЧМ-2026 снова приехала самая яркая болельщица сборной Хорватии Ивана Кнолль. Девушка посещала каждый матч своей сборной на турнире в Катаре, и ее любимцы заняли третье место. С тех пор Кнолль попрощалась с карьерой модели и стала диджеем. Правда ее присутствие на первом матче ЧМ-20206 не помогло — хорваты проиграли англичанам со счетом 2:4.

Африканские болельщики всегда активно поддерживают свою сборную, громко поют и весело танцуют. Шотландские фанаты с 1998-го не приезжали на чемпионат мира, а в этом году уже до второй игры их сборной против Марокко выпили все пиво в барах Бостона.

Самые яркие болельщики первой недели ЧМ-2026 — в галерее NEWS.ru.

Болельщики сборной Мексики.
Болельщики сборной Мексики.
Фото: IMAGO/Matrix Images / Jung Ui-Ch/Global Look Press
Болельщик сборной Швейцарии.
Болельщик сборной Швейцарии.
Фото: Nayra Halm/Keystone Press AgencyGlobal Look Press
Болельщик сборной Боснии и Герцеговины.
Болельщик сборной Боснии и Герцеговины.
Фото: Nayra Halm/Keystone Press Agency/Global Look Press
Болельщик сборной Португалии.
Болельщик сборной Португалии.
Фото: Alexandra Fechete/Keystone Press Agency/Global Look Press
Болельщики сборной Колумбии.
Болельщики сборной Колумбии.
Фото: IMAGO/Ian Robles/Global Look Press
Болельщики сборной Великобритании.
Болельщики сборной Великобритании.
Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press
Болельщики сборной Ганны.
Болельщики сборной Ганны.
Фото: /IMAGO/Curtis Wong / SPPGlobal Look Press
Болельщики сборной Франции.
Болельщики сборной Франции.
Фото: IMAGO/Riquelve Nata/Sports Press/Global Look Press
Болельщик сборной Аргентины.
Болельщик сборной Аргентины.
Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Болельщики сборной Египта.
Болельщики сборной Египта.
Фото: IMAGO/Luis Barron/Global Look Press
Болельщики сборной Новой Зеландии.
Болельщики сборной Новой Зеландии.
Фото: Nayra Halm/Keystone Press Agency/Global Look Press
Болельщик сборной Эквадора.
Болельщик сборной Эквадора.
Фото: IMAGO/WILLIAM VOLCOV/Global Look Press
Болельщики сборной Германии.
Болельщики сборной Германии.
Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press
Болельщица сборной Бразилии.
Болельщица сборной Бразилии.
Фото: Lc Moreira/Keystone Press Agency/Global Look Press
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