12-летний убийца-любовник и смерть тунеядца: главные ЧП недели

Под Калугой пенсионер зарубил сына, в Ставропольском крае жертвы педофила добились его заключения в СИЗО, под Находкой 12-летний школьник изнасиловал и убил одноклассницу. NEWS.ru рассказывает о самых громких происшествиях недели.

Пенсионер убил сына топором

В небольшом городе Малоярославце Калужской области отец-пенсионер расправился с сыном-тунеядцем, злоупотреблявшим алкоголем. Ночью 16 июня 2026 года мужчина воспользовался тем, что сын спал и не мог дать отпор при нападении. Вооружившись топором, он подошел к кровати и нанес несколько ударов по голове.

«Предварительно установлено, что около 5 часов 30 минут 16 июня 2026 года на почве бытового конфликта в квартире в городе Малоярославце 75-летний мужчина нанес несколько ударов топором своему сыну», — рассказали в региональной прокуратуре.

После произошедшего пенсионер не стал скрываться. По данным Следственного комитета, он самостоятельно пришел в отдел полиции и рассказал о случившемся.

Сотрудник детдома насиловал девочек

В Ставропольском крае отправили под арест 64-летнего мужчину, подозреваемого в растлении несовершеннолетних. Заявление на него написали несколько девушек, бывших воспитанниц детского дома № 35 в городе Ессентуки. Одной из них сейчас уже 23 года, но впервые жертвой растлителя она стала в возрасте восьми лет.

«У нас был человек, который служил в церкви. <...> Этот человек собирал детей маленьких у себя в подъезде по вечерам. И фотографировал голых, и купал нас. Говорил, что там все нужно прочищать. Не было никакого входа, но он это делал руками. Девочек нас было, наверное, по пять-шесть человек», — рассказала девушка.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ

Написать заявление на растлителя ее уговорила руководитель движения «Сдай педофила», к которой она обратилась за консультацией. По словам пострадавшей, мужчину задержали уже на следующий день после оформления документов. Также у него изъяли девайсы, с помощью которых он снимал свои преступления.

Ранее мужчину уволили из детского дома, заподозрив в педофилии. Но пострадавшая от его действий девушка узнала, что он получил педагогическое образование и намеревался вновь получить доступ к детям.

12-летний мальчик убил одноклассницу

В поселке Врангель под городом Находка в Приморском крае 12-летний подросток изнасиловал и задушил одноклассницу. Юноша позвал девочку на прогулку, а после завел на чердак многоэтажного дома, где учинил расправу.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела 12-летней девочки на чердаке дома в поселке Врангель с признаками насильственной смерти», — подтверждали в СКР.

Найти труп смогли по звонку смартфона, который лежал рядом с телом. Женщина с верхнего этажа услышала шум и решила проверить чердак. Поднялась на крышу и обнаружила труп школьницы.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности. Но, по данным ОМВД по городу Находке, ни жертва, ни предполагаемый убийца не состояли на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних.

12-летний мальчик — ребенок из обычной семьи. Установлено, что между ним и девочкой был конфликт. Юноша уже дал признательные показания и посетил вместе со следователями место расправы.

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