Побег сестер из дома в Петрозаводске объяснили «синдромом бродяжничества» Отец сестер из Петрозаводска объяснил их уход из дома ностальгией по прошлому

«Синдром бродяжничества» мог стать причиной побега сестер из дома в Петрозаводске, сообщил 78.ru приемный отец девочек. Он уточнил, что действия девочек не связаны с конфликтом или какой-либо опасностью. По его словам, дети объяснили свое поведение желанием «ностальгировать» по прошлому.

Сестры всегда гуляли в районе, где их нашли. Они возвращаются туда, как взрослые возвращаются в места своего детства. Приезжают в свой двор, к друзьям, чтобы потусить, — сказал он.

Ранее сообщалось, что девочки ушли из дома вечером 15 июня, с тех пор их местонахождение было неизвестно. Младший ребенок был в кепке с ушками и желтой футболке. Старшая сестра была одета в джинсовую кепку светло-синего цвета с розовым козырьком, черную кофту и светло-голубые джинсы. К поискам присоединились волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Вскоре детей нашли.

До этого в поселке Новоуткинск на Урале пропала 16-летняя девушка. Она покинула дом и перестала выходить на связь с близкими. Поисковые мероприятия продолжались два дня. Благодаря совместным усилиям девочку удалось обнаружить живой.