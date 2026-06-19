«Говорил, что там все нужно прочищать»: педофил из церкви растлевал сирот

«Говорил, что там все нужно прочищать»: педофил из церкви растлевал сирот

Повзрослевшие жертвы педофила из детского дома узнали, что тот получил педагогическое образование и продолжил работать с детьми. Девушки объединились, чтобы наказать растлителя и не дать ему добраться до других жертв. У них это уже почти получилось. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории из Ставропольского края.

Боялись статьи о клевете

Дело разворачивается в городе Ессентуки Ставропольского края. Пострадавшие от насилия со стороны бывшего педагога детского дома выпускницы годами боялись заявлять о произошедшем, опасаясь, что им не поверят из-за давности событий. Кроме того, они боялись, что в таком случае придется отвечать по статье о клевете.

Чтобы усилить свою защиту, девушки обратились к руководителю движения «Сдай педофила» Анне Левченко. После ее консультации во вторник одна из пострадавших написала заявление в полицию.

«Девочки годами боялись обратиться, они думали, что раз это было уже давно, то им никто не поверит, так как много лет прошло с тех пор, как это происходило в детском доме. Еще боялись, что если вдруг недостаточно будет доказательств — их обвинят в клевете», — сказала Левченко.

«Прокляни меня, и закончим»

Правозащитница выложила в своем Telegram-канале само обращение пострадавшей на горячую линию «Сдай педофила». Жертвой педофила она стала, когда ей было восемь лет и она воспитывалась в детском доме. В ее случае растление продолжалось 2,5 года, пока девочку не передали в приемную семью.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«У нас был человек, который служил в церкви. <...> Этот человек, собирал детей маленьких у себя в подъезде по вечерам. И фотографировал голых и купал нас. Говорил, что там все нужно прочищать. Не было никакого входа, но он это делал руками. Девочек нас было, наверное, по пять-шесть человек. Это длилось два с половиной года, пока меня не забрали в приемную семью. Для остальных сколько — не знаю. Продолжалось это очень долго, потому что я списывалась с подругой в том году, с той девочкой, которая вот была в этой же компании. Она говорит, что недавно узнала, что его как раз таки только недавно уволили из детского дома, потому что его заподозрили в педофилии», — рассказала девушка.

После заявительница раздобыла телефон педофила и решила лично поговорить с ним. Тот подтвердил, что больше не вхож в детский дом, но за руку его никто так и не поймал.

«Он говорит: „Если бы я попался, я бы сидел“. Я говорю: „Ну, вы же приставали, делали вот это“. Он такой, типа: „Так, началось, давай прокляни меня, и мы закончим“», — вспоминает разговор с насильником девушка.

По словам Левченко, пострадавшие решились на обращение после того, как узнали, что мужчина получил еще одно педагогическое образование и продолжает работать с детьми.

Шесть часов в отделении

Уже в четверг СУ СК Ставрополья сообщило, что 64-летний подозреваемый был задержан. Сейчас он водворен в СИЗО.

«Ессентукским городским судом бывшему работнику детского дома избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как ранее сообщалось, фигурант в 2012–2016 годах совершал насильственные действия в отношении нескольких воспитанниц учреждения. Следователем следственного отдела по городу Ессентуки СУ СК России по Ставропольскому краю расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в Следкоме.

Одна из пострадавших рассказала Левченко, что мужчину задержали уже на следующий день после подачи заявления.

«Его уже вчера рано утром задержали. Мы провели шесть часов в Следственном комитете. Все очень оперативно», — написала Левченко заявительница.

На допросе мужчина признал вину. Отмечается, что у него были изъяты электронные устройства, на которые он фиксировал свои противоправные действия.

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