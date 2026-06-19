Сверстники насиловали 12-летнего мальчика: что известно о деле из Волжского

В Волгоградской области мать 12-летнего мальчика обратилась в полицию и предала огласке историю своей семьи после того, как узнала о длительном насилии над сыном со стороны сверстников. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Молчание под угрозой расправы

На протяжении долгого времени 12-летний житель города Волжского скрывал от окружающих, что его насиловали сверстники под угрозой расправы.

Но вскоре мать узнала о произошедшем и стала решать вопрос в правовом поле — обратилась в полицию. Однако по инкриминированной насильникам статье ответственность наступает лишь с 14 лет.

«Осознавали, что творят»

Из-за невозможности наказать насильников женщина решила добиться максимальной огласки. На минувшей неделе в мессенджерах и социальных сетях завирусился ее пост, опубликованный, в частности, в Telegram-канале «Жесть Волжский». Мать назвала случившееся кошмаром и заявила, что возраст наступления ответственности по таким преступлениям должен быть снижен.

«Это просто кошмар и ужас творится! <...> На днях в моей семье случилась беда. Я узнала, что моего 12-летнего сына под угрозой расправы на протяжении долгого времени в 14-м микрорайоне нашего города насиловали цыган и русский мальчик (сверстники моего сына). Конечно, ни к какой уголовной ответственности их не привлекут. Это очень страшно. Что творится в головах этих детей и что происходит в этих семьях? И как жить моему ребенку? Считаю, что уголовную ответственность за такие преступления стоит вводить с 12 лет. Ибо в этом возрасте эти дети осознавали, что они творят», — пишет женщина.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Сейчас сын в подавленном состоянии»

Факт обращения матери пострадавшего в полицию изданию «Волжская правда» подтвердила специалист направления по связям со СМИ УМВД России по городу Волжскому младший лейтенант внутренней службы Дарья Денисова. Отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних городского УМВД запустил проверку для выявления всех обстоятельств и причастных к насилию лиц.

Проверка уже дала первые результаты. В ходе опроса один из подростков признал свою причастность к произошедшему. В настоящее время ведется розыск второго фигуранта для последующего опроса. По завершении всех мероприятий собранные материалы будут переданы в следственные органы.

Тем временем семья мальчика живет в состоянии стресса. По словам матери, которые приводит издание «Блокнот Волжский», сын находится в подавленном состоянии.

«Сейчас сын находится в подавленном состоянии. Ему приходится заново переживать все события. Предстоит длительная работа с психологом, и я не знаю, как это скажется на его дальнейшей жизни. Я хочу добиться справедливости и сделать все возможное, чтобы виновные понесли ответственность», — рассказала волжанка.

Женщина намерена добиться компенсации морального вреда.

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