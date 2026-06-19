Остеопатия или педофилия? В Петербурге задержали директора медучреждения

В Санкт-Петербурге именитый остеопат оказался замешан в скандале с домогательствами. Его подозревают в растлении юной пациентки. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Преступление под видом медицинского приема

По данным Telegram-канала Baza, в петербургской частной клинике педиатрического профиля, расположенной в Московском районе, на протяжении полугода происходили систематические домогательства по отношению к несовершеннолетней.

50-летний директор учреждения с декабря 2023 года по август 2024 года использовал свое служебное положение против 15-летней пациентки. Девочка, ученица восьмого класса, приходила на прием, врач провожал ее в свой кабинет, где под видом осмотра совершал действия сексуального характера. Мужчина прикасался к интимным местам школьницы, при этом некоторые действия носили проникающий характер.

Уголовное дело и поиск потерпевших

Правоохранительные органы уже провели обыски как по месту жительства подозреваемого, так и в его рабочем кабинете. Управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило дело по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

Сам врач задержан и в настоящий момент находится под стражей. Расследование не ограничивается одним эпизодом: следователи устанавливают и разыскивают других возможных потерпевших, которые могли пострадать от действий медика.

По данным Telegram-канала SHOT, в то время когда мужчина домогался девочки, ей было 13 лет. Кроме того, по данным канала, еще в прошлом году мужчина домогался 17-летней пациентки.

Женщина, выступающая свидетелем на стороне обвинения, предоставила журналистам «Фонтанки» видеозаписи из здания суда, где видно, как доктора в наручниках ведут в зал судебных заседаний. По ее словам, врача арестовали на два месяца.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Выходец из династии

Задержанный врач происходит из семьи с фундаментальными заслугами в отечественной медицине. Он является сыном именитого ортопеда РСФСР, советского и российского детского хирурга, доктора медицинских наук. Его биография включена в книгу «50 выдающихся ученых последней четверти XX века».

Известно, что опальный директор клиники женат. Вместе с супругой они вели бизнес по оказанию медицинских услуг семьям, чьи дети имеют диагнозы в части опорно-двигательного аппарата. Сам мужчина, по данным «Фонтанки», имеет высшее юридическое образование. Из медицинской квалификации у него только среднее профессиональное образование по профилю сестринского дела.

Читайте также:

Изнасиловал и спрятал в подвале: украинец-наркоман убил семилетнюю соседку

Благотворительный жиголо: мужчина бросил блогершу, когда ей удалили аккаунт

Бугурусланский маньяк: 18 лет колонии за шесть убитых женщин

«Начал хватать замужнюю»: мужчина стрелял по обидчикам жены и чуть не сел

Об нее тушили бычки: участница «Дома-2» вступалась за «педофилку» в колонии

Зарубил тунеядца-алкоголика: пенсионер убил пьющего сына топором