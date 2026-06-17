«Что ты мне тут цокаешь?»: мужчина жестоко избил подростка в лифте

Жителя Владивостока, избившего 14-летнего школьника в лифте, задержали. 54-летний злоумышленник неоднократно был судим ранее. Против него возбуждено уголовное дело. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Побои в лифте

В начале недели в соцсетях распространилась запись с камер видеонаблюдения из подъезда одной из многоэтажек во Владивостоке. На ней подросток с младшим братом сталкиваются с мужчиной на входе в лифт. Видео без звука, видно лишь, как мужчина не дает двери лифта закрыться и начинает наносить юноше удары. Маленький брат при этом забился в угол кабины лифта.

Позже агрессор вытащил подростка из кабины и продолжил избивать в подъезде. Младший брат только аккуратно наблюдал из-за угла за происходившем и не давал лифту закрыться.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ответил не тем тоном

Нападавший ретировался, а братья, жившие на пятом этаже, поднялись до седьмого и боялись спуститься домой. Старший позвонил матери.

«Я взяла трубку, и он сказал, что на них напали. Они сейчас находятся на седьмом этаже, потому что боятся спуститься. Мы живем на пятом. Вот. Соответственно, те три минуты, что я ехала сюда, они, понятно, были как в тумане. <...> Он споткнулся об него, это видно по видео, и сказал: „Извините“. Ну, может быть, не таким тоном, каким тот хотел». А на что мужик сказал: «Что ты мне тут цокаешь?» <...> Сын был весь в крови. То есть у него были разбиты нос, губа, голова», — рассказывает мать пострадавшего Маргарита Григорович в интервью программе «ЧП НТВ».

Судя по силе ударов, зафиксированным на видео, у подростка могли быть тяжелые переломы. Юношу спасло только одно: он активно занимается спортом и в критической ситуации инстинктивно закрыл лицо руками, приняв основной удар на конечности.

В интервью программе «Вести: Приморье» мать отметила, что нападавший еще до инцидента вел себя агрессивно возле подъезда.

«Человек изначально был настроен агрессивно. Мы смотрели камеры. Он ходил, пинал бордюры... Просто мои дети оказались у него на пути. Сын задел его ногой. Тот что-то ему... А сын сказал: „Ну, извините...“ В стиле подростка», — делится женщина.

Сбрил бороду

Поиск агрессора растянулся на сутки. Следователи отрабатывали жильцов дома, предполагая, что зверство совершил кто-то из гостей, пришедших в один из подъездов. Когда подозреваемого наконец вычислили, он уже предпринял все, чтобы замести следы.

Мужчина сбрил бороду, которая была на нем в момент нападения, и спрятал одежду, в которой избивал подростка. Эти детали стали для следствия уликами. Они доказывают: агрессор прекрасно понимал, что натворил, и осознанно готовился к тому, что его будут искать. Ни о каком состоянии аффекта, на которое часто пытаются списать подобные преступления, речи не идет. Известно, что мужчина ранее уже был судим.

В ближайшее время мужчине предстоит очная ставка с юношей и его семьей. Правоохранительные органы уже квалифицировали действия обидчика. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

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