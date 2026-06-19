Украинского маньяка убили в Мордовии: два зэка не сошлись характерами

Пожизненно осужденный забил сокамерника сливным бачком унитаза в колонии Мордовии. NEWS.ru рассказывает историю убийцы Сергея Туркина и о его новом деле.

С первого срока до пожизненного

В 2017 году Сергей Туркин впервые получил почти семь лет лишения свободы за покушение на убийство. Позже следствие установило, что Туркин несколько раз изнасиловал несовершеннолетнюю. После этого срок наказания увеличился до 17,5 года.

Затем вскрылись еще более тяжкие преступления. Выяснилось, что в 2013 году Туркин убил мужчину и пожилую женщину, находившуюся в беспомощном состоянии. Сам осужденный утверждал, что расправился с мужчиной из-за того, что тот якобы изнасиловал его сожительницу. Пенсионерку, по его словам, он убил как свидетельницу, чтобы скрыть следы преступления.

После рассмотрения всех эпизодов суд приговорил Туркина к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание его отправили в исправительную колонию особого режима № 1 в поселке Сосновка Зубово-Полянского района Мордовии, известную как «Мордовская зона» или «Единичка».

Сосед по камере

В той же колонии находился и Александр Дуга. Он также был приговорен к пожизненному заключению.

В 2003 году в Донецке Дуга убил свою жену, зарубив ее топором. На следующий день жертвой стала его пятилетняя дочь. Еще через день он расправился с тестем, который приехал проведать дочь и внучку.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После убийств мужчина устроил во дворе семейный склеп, а затем похитил из дома тестя ценности и документы на недвижимость. Во время судебного процесса Дуга путался в показаниях и пытался убедить окружающих, что его тесть и теща были колдунами. Суд эти доводы не убедили.

Довесок к пожизненному

Судьба свела двух пожизненно осужденных в одной камере мордовской колонии. По данным Telegram-канала SHOT, отношения между ними не сложились. Между заключенными постоянно возникало напряжение. Туркина раздражало, что его сосед имел проблемы с опорно-двигательным аппаратом и с трудом передвигался.

В итоге в ходе очередной ссоры Туркин набросился на Александра Дугу. Сначала он начал душить соседа. В результате у потерпевшего были сломаны гортань и подъязычная кость. После этого Туркин, как сообщается, добил его крышкой сливного бачка унитаза.

Дугу оперативно доставили в санитарную часть. Медики пытались спасти заключенного, однако полученные травмы оказались смертельными. За убийство сокамерника Сергей Туркин получил новый приговор. Несмотря на то что он уже отбывал пожизненное наказание, суд назначил ему дополнительно 12 лет лишения свободы. Обвинительный приговор поддержала прокуратура Мордовии.

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