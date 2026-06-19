Синоптики предупредили москвичей о грозе перед выходными

В Москве вечером в пятницу, 19 июня, ожидается гроза в сочетании с сильным ветром, сообщил столичный комплекс городского хозяйства со ссылкой на прогноз синоптиков в мессенджере МАКС. Власти призвали жителей и гостей города не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них свои автомобили.

По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 21:00 19 июня в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — говорится в сообщении.

Ранее в Московском регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с прогнозируемой грозой в течение дня. Данный уровень предупреждает о потенциальной опасности метеоусловий.

Перед этим начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев заявил, что небольшие дожди и грозы будут наблюдаться в столице практически всю текущую неделю. По данным специалиста, интенсивность осадков начнет постепенно снижаться ближе к понедельнику, 22 июня.