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19 июня 2026 в 19:05

Синоптики предупредили москвичей о грозе перед выходными

Метеорологи предупредили москвичей о грозе вечером 19 июня

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Москве вечером в пятницу, 19 июня, ожидается гроза в сочетании с сильным ветром, сообщил столичный комплекс городского хозяйства со ссылкой на прогноз синоптиков в мессенджере МАКС. Власти призвали жителей и гостей города не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них свои автомобили.

По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 21:00 19 июня в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — говорится в сообщении.

Ранее в Московском регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с прогнозируемой грозой в течение дня. Данный уровень предупреждает о потенциальной опасности метеоусловий.

Перед этим начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев заявил, что небольшие дожди и грозы будут наблюдаться в столице практически всю текущую неделю. По данным специалиста, интенсивность осадков начнет постепенно снижаться ближе к понедельнику, 22 июня.

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