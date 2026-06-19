Дожди, грозы и летняя прохлада: погода в Москве на следующей неделе

Дожди, грозы и летняя прохлада: погода в Москве на следующей неделе

В Москве на следующей неделе воздух в некоторые дни будет прогреваться до +25 градусов. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 22 по 28 июня?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По данным метеоцентров, 22 и 23 июня ожидаются кратковременные дожди. Дневная температура составит +20–25 градусов, ночная — +10–15 градусов. Атмосферное давление будет находиться на уровне 748–750 миллиметров ртутного столба, что немного превышает норму. Ветер ожидается слабым, юго-западным, скорость составит всего 2–5 м/с.

В среду и четверг, 23 и 24 июня, прогнозируются дожди и грозы. Максимальная температура воздуха местами не дотянет даже до +20 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до +15 градусов. Атмосферное давление будет находиться на уровне 748–750 миллиметров ртутного столба.

В конце недели в Москве ожидается переменная облачность. Возможны кратковременные осадки. Температура воздуха будет колебаться — от +20 до +22 градусов. Метеозависимым людям стоит обратить внимание на изменения атмосферного давления — от 745 до 750 миллиметров ртутного столба. Ветер будет северо-западным, скорость — около 5 м/с.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

В Санкт-Петербурге в понедельник, 22 июня, ожидается ясная погода. Температура днем составит +20 градусов, ночью — +11 градусов. Ветер будет юго-западным, со скоростью 3–4 м/с. Атмосферное давление составит около 757 миллиметров ртутного столба. Осадков не прогнозируется.

В период с 23 по 25 июня прогнозируется облачная погода с температурой около +19 градусов днем и +13 градусов ночью. Ветер ожидается северо-западный, скорость — до 3 м/с. Сильных осадков в эти дни не ожидается. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

В пятницу, 26 июня, днем будет около +21 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов. Возможны грозовые дожди. Ветер восточный, порывы до 9 м/с.

Суббота и воскресенье, 27 и 28 июня, по прогнозам, будут с переменной облачностью и возможными осадками. Утром ожидается +18 градусов, днем — +20 градусов с дождем, вечером — около +17 градусов. Ветер будет слабым. Атмосферное давление будет находиться на уровне 748–750 миллиметров ртутного столба.

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