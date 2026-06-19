МИД России отменил рекомендацию не ездить в ряд арабских стран МИД РФ отменил рекомендацию для россиян не посещать страны Персидского залива

МИД РФ отменил рекомендацию для россиян не посещать страны Персидского залива, сообщила пресс-служба ведомства. Решение связано с подписанным США и Ираном меморандумом о взаимопонимании, который поспособствовал стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

МИД России не видит необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций российским гражданам воздерживаться от посещения в частных целях стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, — говорится в сообщении.

В МИД РФ выразили надежду на добросовестное выполнение сторонами всех договоренностей. Там добавили, что урегулирование ситуации в регионе поможет дальнейшему развитию контактов между Россией и монархиями Персидского залива в самых разных сферах.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что одобрил заключение меморандума с США об окончании конфликта. Он также заявил, что изначально выступал против переговоров и сделки с США, однако президент республики Масуд Пезешкиан убедил его изменить позицию.