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19 июня 2026 в 18:57

МИД России отменил рекомендацию не ездить в ряд арабских стран

МИД РФ отменил рекомендацию для россиян не посещать страны Персидского залива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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МИД РФ отменил рекомендацию для россиян не посещать страны Персидского залива, сообщила пресс-служба ведомства. Решение связано с подписанным США и Ираном меморандумом о взаимопонимании, который поспособствовал стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

МИД России не видит необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций российским гражданам воздерживаться от посещения в частных целях стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, — говорится в сообщении.

В МИД РФ выразили надежду на добросовестное выполнение сторонами всех договоренностей. Там добавили, что урегулирование ситуации в регионе поможет дальнейшему развитию контактов между Россией и монархиями Персидского залива в самых разных сферах.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что одобрил заключение меморандума с США об окончании конфликта. Он также заявил, что изначально выступал против переговоров и сделки с США, однако президент республики Масуд Пезешкиан убедил его изменить позицию.

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