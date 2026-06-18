Хаменеи дал добро на меморандум с США Верховный лидер Ирана Хаменеи одобрил меморандум с США об окончании конфликта

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подтвердил, что одобрил заключение меморандума с США об окончании конфликта, сообщает его пресс-служба. Он также заявил, что изначально выступал против переговоров и сделки с США, однако президент Масуд Пезешкиан убедил его изменить позицию.

Несмотря на то что я придерживался иного мнения, уважаемый президент Ирана в качестве председателя Высшего совета национальной безопасности, как и другие лица, взяли на себя ответственность и дали мне обещание защищать права Ирана и фронта сопротивления, в связи с чем дал разрешение (на заключение меморандума. — NEWS.ru), — сказал Хаменеи.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Документ также предусматривает сроки снятия США морской блокады и восстановление Ираном судоходства в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что мирное соглашение между США и Ираном приведет к выведению ближневосточной страны из-под санкций, что позволит другим государствам беспрепятственно покупать иранскую нефть и создаст переизбыток предложения на мировом рынке. Новость об открытии Ормузского пролива уже толкает цены вниз.