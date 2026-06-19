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19 июня 2026 в 18:13

В Ирландии назвали подходящего представителя ЕС на переговорах с Россией

Премьер Ирландии Мартин: Кошта подходит на роль переговорщика с Россией

Михол Мартин Михол Мартин Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава Евросовета Антониу Кошта подходит на роль представителя ЕС на переговорах с Россией, заявил журналистам премьер-министр Ирландии Михол Мартин. По его мнению, не стоит критиковать возможные контакты Европы с РФ. При этом он добавил, что переговоры по украинскому урегулированию должны проходить между Москвой и Киевом, передает ТАСС.

Антониу Кошта как председатель Евросовета будет или должен представлять Евросоюз в любой роли, способствующей проведению переговоров, — сказал Мартин.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковали усилия председателя Европейского совета Антониу Кошты по налаживанию контактов с Москвой. Речь идет о контактах в рамках урегулирования ситуации на Украине.

До этого экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что страны ЕС вряд ли смогут согласовать кандидатуру на роль переговорщика с Россией. По ее словам, гораздо важнее, чтобы каждая европейская столица самостоятельно возобновила диалог с Москвой.

Европа
Ирландия
Россия
Антониу Кошта
переговоры
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