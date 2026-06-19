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19 июня 2026 в 13:42

Россиянка на сапборде спасла тонущего в реке барана

Жительница Перми на сапборде спасла тонущего в Каме барана

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Жительница Перми на сапборде спасла тонущего в реке барана, сообщает канал SHOT в мессенджере MAX. Отмечается, что животное оказалось в воде из-за агрессивной собаки, которая перед этим загрызла в загоне другого парнокопытного.

Женщина со своей дочерью отправилась на плавательную прогулку на сапах по реке Каме. В этот момент они увидели в нескольких метрах барана, который старался держаться на плаву. Постепенно животное начало уходить под воду, поэтому женщина вытащила барана и затащила на сап. Впоследствии местная жительница довезла парнокопытное до берега.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области обнаружили тело 29-летнего писателя и сценариста Ярослава Животова. Он исчез во время отдыха на реке Луге.

Кроме того, в различных регионах России зафиксировано 37 случаев гибели людей на водоемах с начала июня. Почти половина от общего числа погибших пришлась на несовершеннолетних, возраст самого маленького из них составил три года.

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