Россиянка на сапборде спасла тонущего в реке барана Жительница Перми на сапборде спасла тонущего в Каме барана

Жительница Перми на сапборде спасла тонущего в реке барана, сообщает канал SHOT в мессенджере MAX. Отмечается, что животное оказалось в воде из-за агрессивной собаки, которая перед этим загрызла в загоне другого парнокопытного.

Женщина со своей дочерью отправилась на плавательную прогулку на сапах по реке Каме. В этот момент они увидели в нескольких метрах барана, который старался держаться на плаву. Постепенно животное начало уходить под воду, поэтому женщина вытащила барана и затащила на сап. Впоследствии местная жительница довезла парнокопытное до берега.

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