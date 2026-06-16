Раскрыто число утонувших с начала сезона в России Число утонувших с начала сезона в России достигло 37

С начала июня в различных регионах России зафиксировано 37 случаев гибели людей на водоемах, сообщает Telegram-канал SHOT. Почти половина от общего числа погибших приходится на несовершеннолетних, возраст самого маленького из них составил три года.

Согласно сводкам, трагические инциденты на воде произошли на территории Якутии, Бурятии, Хакасии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Архангельской области. Также трагедии произошли в Коми, Дагестане, Воронежской области, Астрахани, Краснодарском крае, Чувашии, Владимирской области, Калуге и Твери.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Коми, где в течение последних нескольких дней реки унесли жизни пяти отдыхающих, в том числе 18-летней девушки, которую стремительное течение захватило в районе сыктывкарского микрорайона Заречье. В общей сложности в результате произошедших происшествий погибли 15 несовершеннолетних, трехлетний ребенок погиб на реке Малая Ботуобуя у села Арылах.

В Череповце при катании на сапборде волна перевернула доску с 21-летним местным жителем, который не смог доплыть до берега. В Татарстане аналогичный инцидент закончился гибелью 4-летнего мальчика и мужчины, попытавшегося его спасти.

Ранее семилетний мальчик, пропавший в Карелии, был найден мертвым в акватории Ладожского озера в Лахденпохском районе. Тело ребенка обнаружили спасатели, его передали полиции. Ребенок утонул во время отдыха семьи на острове Есусарет, куда из Санкт-Петербурга приехали четверо взрослых и двое детей.