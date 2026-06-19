Тело российского писателя нашли в реке

Тело 29-летнего писателя и сценариста Ярослава Животова было обнаружено в Ленинградской области, передает 78.ru. Он исчез во время отдыха на реке Луге.

Его девушка сообщила, что тело обнаружили в воде. Саму спутницу погибшего госпитализировали.

Животов пропал 13 июня в деревне Сережино Кингисеппского района. В тот день он купался в реке и исчез — предположительно, его унесло течением.

Подруга семьи погибшего писателя уточнила, что тело Животова нашли вчера вечером примерно в том же месте, где он пропал. Его отвезли в Кингисепп на опознание.

Ранее в различных регионах России зафиксировано 37 случаев гибели людей на водоемах с начала июня. Почти половина от общего числа погибших пришлась на несовершеннолетних, возраст самого маленького из них составил три года.

До этого МЧС сообщило, что на Веселовском водохранилище в районе мыса Золотой Рог спасли 47-летнего мужчину. Инцидент произошел у села Уютненского, где спасатели патрулировали акваторию.

Также пресс-служба региональной прокуратуры сообщила, что тело 16-летнего подростка было обнаружено в реке Дойбице в Конаковском округе Тверской области. Выяснение обстоятельств гибели и принятие процессуального решения по данному факту взяла на контроль Конаковская межрайонная прокуратура.