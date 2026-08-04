Раскрыты последствия ночного падения БПЛА на склад «Ленты» в Ленобласти В Ленинградской области потушили пожар на складе «Ленты» после падения БПЛА

Пожар на складе «Ленты» в Ленинградской области, вспыхнувший после падения украинского беспилотника, полностью ликвидировали, сообщили в пресс-службе ритейлера. В результате инцидента пострадал один из сотрудников распределительного центра, передает РИА Новости.

В результате падения БПЛА на территорию распределительного центра (РЦ) «Группы Лента» в Ленинградской области около 5 часов утра 04 августа произошло возгорание. Сотрудников РЦ своевременно эвакуировали, один водитель штабелера получил ожоги и находится в больнице. На 9 утра 4 августа пожар потушен, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что на данный момент работа объекта приостановлена, ведутся работы по ее возобновлению. Пока что склад временно не принимает продукцию от контрагентов, однако магазины, обслуживаемые этим логистическим узлом, обеспечены запасом товаров. Компания подсчитывает убытки и делает все для скорейшего запуска.

Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщал, что власти Ленинградской области сформировали оперативный штаб после удара ВСУ по складу Wildberries в Красном Бору Тосненского района. По его словам, после попадания украинского беспилотника в складскую зону произошло возгорание.