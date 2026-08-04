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04 августа 2026 в 12:34

Россиянин получил осколочные ранения всего тела при атаке дрона

Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Мирный житель пострадал при ударе беспилотника ВСУ по автомобилю в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в МАКСе. Отмечается, что мужчина получил множественные осколочные ранения тела.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон нанес удар по машине. Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое, и для продолжения лечения мужчина будет переведен в областную клиническую больницу, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших от удара беспилотников ВСУ по промышленной зоне в подмосковных Новоселках выросло до 10 человек. По его словам, шесть из них увезли в Чеховскую больницу, двоих — в медучреждения Серпухова и Подольска, еще два человека отказались от госпитализации.

До этого стало известно, что число пострадавших при атаке ВСУ на складской комплекс во Владимирской области выросло до трех человек. Как уточнил губернатор Александр Авдеев, молодой мужчина травмировал палец руки. Ему оказали помощь в Собинской районной больнице. Пациент продолжит лечение амбулаторно.

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