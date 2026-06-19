Минюст обновил список иностранных агентов

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов проект «Сфера» (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), художницу Екатерину Кузнецову и журналиста Петра Рузавина, следует из данных, опубликованных на сайте ведомства. Также в список вошла бывшая депутат Томской городской думы Ксения Фадеева, осужденная по делу об экстремизме.

Ранее заместитель министра юстиции Олег Свириденко заявил, что среди объявленных иноагентами за 2025 год лишь у 4% нашли иностранное финансирование. Замминистра напомнил, что до 2022 года единственным признаком для признания иноагентом было иностранное финансирование.

До этого Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил к пяти годам колонии общего режима основательницу издания «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, деятельность в России признана нежелательной) Галину Тимченко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее признали виновной по делу об организации деятельности нежелательной организации.