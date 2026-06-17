Топ-менеджера DiHouse обвинили в переводах криптовалюты иноагенту

Следствие предъявило официальное обвинение IT-директору компании DiHouse Юрию Беленькому в переводе криптовалюты на счет журналиста Аркадия Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС. Согласно материалам уголовного дела, топ-менеджер осуществил не менее семи транзакций со своего криптокошелька на общую сумму более 740 USDT (62 тыс. рублей).

Оба мужчины на сегодняшний день внесены в Российской Федерации в официальный перечень террористов и экстремистов. Правоохранительные органы квалифицировали действия фигуранта по уголовной статье, связанной с поддержкой запрещенной деятельности.

В окончательной редакции Беленькому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Вину фигурант дела не признал, — указано в следственных документах.

Ранее прокурор запросил Мосгорсуд назначить историку и блогеру Тамаре Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) восемь лет колонии заочно. Против нее возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма и распространении фейков о Вооруженных силах России.