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10 июля 2026 в 09:44

«Точечные удары»: хакеры похитили у криптоинвесторов $1 млрд с начала года

ТАСС: в криптоотрасли зафиксировали сотни случаев мошенничества на $1 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Около 189 инцидентов с хищениями на $1 млрд зафиксировано в криптоотрасли по всему миру с начала 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. По словам аналитиков, за последние три месяца активность злоумышленников резко выросла — более чем в два раза.

За последние три месяца активность злоумышленников выросла более чем в два раза, а место массовых атак на пользователей заняли редкие, но точечные удары на десятки миллионов долларов. За первое полугодие 2026 года зафиксировано 189 инцидентов, — уточнили эксперты.

Основной объем финансового ущерба пришелся всего на два вектора атак. Это ограбление «криптомостов», то есть межсетевых шлюзов. 18 таких инцидентов принесли хакерам более $370,7 млн (28,1 млрд рублей). Второй схемой стал захват прав администратора. Случаев зафиксировано всего шесть, но ущерб от них составил $306,6 млн (23,2 млрд рублей).

Ранее неизвестный интернет-пользователь из «эпохи Сатоши» перевел 40 биткоинов с кошелька, который бездействовал с 2010 года. За 16 лет хранения стоимость криптовалюты выросла более чем в миллион раз, а прибыль держателя составила около $2,48 млн (189,37 млн рублей).

Общество
криптовалюты
хакеры
мошенничество
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