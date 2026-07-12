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12 июля 2026 в 14:49

Пьяный водитель без прав переехал женщину при попытке скрыться

В Красноярском крае водитель Kia наехал на пешеходов после попытки побега

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Ачинском районе Красноярского края пьяный водитель без прав сбил двух женщин, сообщает Telegram-канал «112». Он пытался скрыться после нарушения.

По данным канала, 32-летний мужчина за рулем Kia начал сносить уличные скамейки. Когда очевидцы попытались его остановить, водитель направил автомобиль на людей, перегородивших ему путь, после чего попытался уехать.

В результате происшествия две женщины получили травмы, одну из них госпитализировали. У задержанного ранее уже были нарушения, включая езду без номеров и неуплату штрафов. Ему грозит уголовная ответственность.

Ранее в Нижнем Тагиле четырехлетняя девочка погибла после наезда мусоровоза. По данным Госавтоинспекции, ребенок ехал на велосипеде без сопровождения взрослых. От полученных травм ребенок скончался в карете скорой медицинской помощи.

До этого во Владивостоке водитель грузового автомобиля Sitrak раздавил 70-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу в нескольких метрах от зебры. Водитель фуры имеет 20-летний стаж управления транспортным средством и за последний год не получил ни одного штрафа за нарушения ПДД.

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