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19 июня 2026 в 17:44

Экс-депутата заставили вернуть «нажитое непосильным трудом»

С волгоградского экс-депутата Короткова взыскано 164 млн руб. незаконных доходов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Суд в Волгоградской области принял решение о взыскании в доход РФ с экс-депутата регионального парламента Станислава Короткова 164 млн рублей, полученных им в результате незаконного занятия предпринимательской деятельностью, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Установлено, что Коротков нарушал антикоррупционные нормы, занимаясь бизнесом во время исполнения депутатских полномочий.

Решением суда денежные средства бывшего депутата Волгоградской областной думы Короткова С. В., в отношении которых отсутствуют сведения, подтверждающие законность их получения, обращены в доход государства. Коротков при осуществлении полномочий депутата Волгоградской областной думы нарушал запреты и ограничения, установленные законодательством РФ о противодействии коррупции, — говорится в сообщении.

Судом установлено, что в период с 2020 по 2025 год на счета Короткова поступили денежные средства в размере 164 830 166 рублей в качестве дохода от подконтрольных ему юридических лиц — ООО «Завод стальных конструкций» и ООО «Компания Стройинвест». При этом указанные денежные средства не были отражены депутатом в справках о доходах.

Ранее прокуратура Нижегородской области направила в суд иск о взыскании 328 млн рублей с бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, обвиняемого во взятке, а также с аффилированных с ним лиц. Установлено, что экс-чиновник участвовал в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц в период с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года.

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