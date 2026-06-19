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19 июня 2026 в 17:45

Украинцам призывного возраста в Швейцарии сообщили плохие новости

Швейцария может запретить выдачу защитного статуса украинцам призывного возраста

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Власти Швейцарии рассматривают возможность запрета на предоставление защитного статуса S украинским мужчинам призывного возраста, сообщила пресс-служба кабмина страны. Федеральный совет изучает этот вопрос в соответствии с рекомендациями Евросоюза, а окончательное решение, как ожидается, будет озвучено в конце лета после проведения соответствующих консультаций.

В правительственном пресс-релизе напоминается, что Государственный секретариат по миграции ранее уже ограничил предоставление защиты только теми лицами, чье последнее место жительства находилось на территориях Украины, затронутых боевыми действиями. Теперь же рассматривается возможность дополнительных ограничений.

При этом Федеральный совет заявил о намерении продлить действие защитного статуса для украинцев после марта 2027 года в связи с отсутствием перспектив устойчивого прекращения огня на Украине в краткосрочной или среднесрочной перспективе. В то же время с 1 января 2027 года конфедерация прекратит выделять федеральные субсидии кантонам для украинцев, находящихся в Швейцарии более пяти лет.

Ранее сообщалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена ограничить прием украинских беженцев в странах Евросоюза. При этом глава ЕК предлагает одновременно продлить действие временной защиты для уже прибывших граждан Украины.

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