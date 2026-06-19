Бывший особняк Трампа намерены снести бульдозерами

Особняк в городе Гринвич, в котором ранее жили президент США Дональд Трамп и его первая жена Ивана Трамп, будет снесен новым владельцем, сообщает издание Page Six. Отмечается, что проект нового дома разрабатывает архитектурное бюро Robert A.M. Stern Architects, которое ранее проектировало Президентский центр Джорджа Буша — младшего.

Особняк в Гринвиче, который президент Трамп делил с Иваной Трамп, планируется снести бульдозерами, — сказано в сообщении.

Новый владелец планирует построить на месте особняка открытый и закрытый теннисные корты, бассейн под открытым небом, а также главный дом и несколько вспомогательных зданий. По сведениям издания, Ивана Трамп осталась владельцем особняка после развода в 1992 году. Дом был продан лишь в 2024-м, спустя два года после ухода из жизни бывшей супруги президента США, за $31,5 млн (2,3 млрд рублей).

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