Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 17:34

Бывший особняк Трампа намерены снести бульдозерами

Page Six: бывший особняк Трампа в Гринвиче планируют снести бульдозерами

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Особняк в городе Гринвич, в котором ранее жили президент США Дональд Трамп и его первая жена Ивана Трамп, будет снесен новым владельцем, сообщает издание Page Six. Отмечается, что проект нового дома разрабатывает архитектурное бюро Robert A.M. Stern Architects, которое ранее проектировало Президентский центр Джорджа Буша — младшего.

Особняк в Гринвиче, который президент Трамп делил с Иваной Трамп, планируется снести бульдозерами, — сказано в сообщении.

Новый владелец планирует построить на месте особняка открытый и закрытый теннисные корты, бассейн под открытым небом, а также главный дом и несколько вспомогательных зданий. По сведениям издания, Ивана Трамп осталась владельцем особняка после развода в 1992 году. Дом был продан лишь в 2024-м, спустя два года после ухода из жизни бывшей супруги президента США, за $31,5 млн (2,3 млрд рублей).

Ранее врач-гериатр Валерий Новоселов предположил, что царапины на руках главы Белого дома Дональда Трампа могут быть следами от уколов тестостерона. Специалист подчеркнул, что все повреждения на коже пожилых людей заживают дольше.

США
Дональд Трамп
дом
продажа жилья
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптики предупредили москвичей о грозе перед выходными
Украинского маньяка убили в Мордовии: два зека не сошлись характерами
В Европе обеспокоились ситуацией в Ливане
Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко
МИД России отменил рекомендацию не ездить в ряд арабских стран
На ЗАЭС начался ремонт основной электролинии
В МАГАТЭ резко отреагировали на удары ВСУ по Запорожской АЭС
Нижегородскому мажору ужесточили меру пресечения после массового ДТП
Сплав на катамаранах в российском регионе закончился трагедией
Силы ПВО отразили массированный налет дронов на Москву
Дожди, грозы и летняя прохлада: погода в Москве на следующей неделе
В Ирландии назвали подходящего представителя ЕС на переговорах с Россией
США обвинили в сокрытии данных о происхождении COVID-19
Полуфиналистку шоу «Голос» разлучили с грудным ребенком
Эстония до ночи закрыла полеты вдоль участка границы с РФ
12-летний убийца-любовник и смерть тунеядца: главные ЧП недели
Новый учебник Медведева по обществознанию: что пишет о семье, религии, ИИ
Раскрыто число жертв израильских атак на Ливан за последние сутки
Врач объяснила, при каких условиях можно спать с включенным кондиционером
Побег сестер из дома в Петрозаводске объяснили «синдромом бродяжничества»
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.