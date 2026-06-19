Врач ответил, откуда у Трампа могли появиться царапины на руках Врач Новоселов: царапины на руках Трампа похожи на следы от уколов тестостерона

Царапины на руках главы Белого дома Дональда Трампа могут быть следами от уколов тестостерона, заявил aif.ru врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов. Он отметил, что все повреждения на коже пожилых людей заживают дольше.

Слабость для американского общества — плохая черта. Поэтому нельзя исключать, что он что-то вводит в организм, например тестостерон, чтобы скрыть [лишний вес] и нарастить мышечную массу, — рассказал Новоселов.

Врач подчеркнул, что наличие лишнего веса у политика может указывать на гормональный сбой. По его словам, особенно это можно заметить в нижней части тела.

Ранее политолог Константин Блохин рассказал, что демократы намерены дискредитировать Трампа с помощью слухов о его болезнях, используя зеркальную стратегию республиканцев, которые критиковали экс-главу Белого дома Джо Байдена. Так он прокомментировал слухи о якобы «отфильтрованном» медосмотре лидера Соединенных Штатов.