Планировавшим нападение на турнир UFC в Белом доме грозит пожизненный срок

Министерство юстиции США предъявило обвинения пяти мужчинам, которых считают участниками заговора с целью нападения на турнир UFC Freedom 250, проходивший в Белом доме, говорится в заявлении ведомства. Фигуранты подозреваются в подготовке атаки на должностных лиц и других участников мероприятия.

В случае признания виновными по статье о сговоре с целью совершения убийства каждому из обвиняемых грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, а также штраф в размере $250 тыс. По информации ФБР, злоумышленники планировали сорвать проведение турнира с помощью беспилотников, начиненных взрывчатыми веществами.

Следствие считает, что после предполагаемой атаки должна была начаться эвакуация людей. По версии правоохранителей, участников мероприятия намеревались направить в зону поражения, где их ожидал огонь снайперов. В ФБР заявили, что в рамках расследования установлены 23 человека, которые могут быть причастны к подготовке преступления.

Ранее ФБР и правоохранительные органы США пресекли попытку атаки дронов со взрывчаткой на турнир UFC, который проходил в Белом доме. В результате операции были задержаны причастные лица.