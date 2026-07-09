Судебный процесс против блогера Лерчек могут возобновить

Государственное обвинение обратилось в Гагаринский суд Москвы с просьбой возобновить процесс по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) о незаконных валютных операциях, передает ТАСС со ссылкой на источник. Судебный процесс в отношении Лерчек был приостановлен из-за ее онкологического заболевания.

По словам знакомого с ситуацией собеседника агентства, медицинские учреждения подтвердили, что Чекалина в настоящее время (с 13 марта по 17 июля 2026 года) проходит курс химиотерапии. При этом, согласно ответу из ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, медицинских противопоказаний, мешающих ее явке и участию в заседаниях, не выявлено. В связи с этим гособвинение потребовало от суда вынести постановление о возобновлении производства.

Состояние здоровья обвиняемой позволяет ей участвовать в судебном заседании с учетом соблюдений рекомендаций врачей, — пояснил инсайдер.

Другой источник, осведомленный о деле, добавил, что обстоятельства, послужившие основанием для приостановки дела, теперь отсутствуют. По информации одного из участников процесса, суд рассмотрит вопрос о возобновлении дела 10 июля.

Ранее блогер рассказала, что многократно проходила процедуру ЭКО. Она допустила, что рост злокачественного новообразования мог начаться после гормональной стимуляции организма. Лерчек отметила, что для того, чтобы родить сына, ей пришлось пройти семь процедур ЭКО.